31.2 C
București
joi, 7 august 2025
caută...
AcasăInternaționalCriza din UcrainaOana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu premierul ucrainean, Yulia Svyrydenko

Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu premierul ucrainean, Yulia Svyrydenko

Criza din UcrainaȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
oana Țoiu yulia svyrydenko
oana Țoiu yulia svyrydenko

Ministrul de Externe Oana Țoiu, aflat în vizită la Kiev, a avut joi o întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, în timpul căreia cei doi oficial au discutat despre cooperare în domeniul economic și al apărării.

Potrivit unui comunicat al MAE, discuția s-a concentrat asupra cooperării în domeniul economic, inclusiv în industria de apărare, precum și asupra priorităților în materie de conectivitate.

Cei doi oficiali și-au arătat interesul pentru continuarea practicii ședințelor comune de guvern, având în vedere utilitatea acestora în aprofundarea dialogului în diverse domenii și în impulsionarea cooperării sectoriale. A fost subliniată importanța interconectivității, inclusiv în contextul procesului de reconstrucție a Ucrainei.

Progresele realizate între cele două țări

Cei doi înalți oficiali au trecut în revistă progresele realizate în cadrul mai multor proiecte, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa. Ministrul român al afacerilor externe a evocat, în acest context, investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv din punct de vedere economic.

„A rezultat un interes reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene”, arată MAE.

Conform sursei citate, premierul ucrainean a invitat România și companiile românești să participe la procesul de reconstrucție a Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.

Ministrul afacerilor externe a reamintit sprijinul constant acordat de România parcursului european al Ucrainei și disponibilitatea de a împărtăși din propria experiență în procesul de preaderare.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Dobânzile urcă, speranțele scad: alegerile și taxele pun frână relaxării financiare

Bănci & Asigurări Dana Macsim - 0
Indicele ROBOR la 3 luni, barometru pentru creditele în lei, a crescut constant în ultimele luni, de la 5,55% în toamna trecută până la...

Germania va prelungi din nou controalele la frontiere. Care este perioada maximă

Internațional Catalin Serban - 0
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunţat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată...

Prețurile apartamentelor vechi din București se apropie de 130.000 de euro. Colentina, Dristor și Militari conduc topul scumpirilor

Imobiliare Narcis Rosioru - 0
Prețul mediu al unui apartament vechi cu trei camere în București a crescut în luna iulie 2025 până la 128.846 de euro, marcând un...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.