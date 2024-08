Oamenii de știință spun că au descoperit apă lichidă pe Marte

Oamenii de știință transmit că au descoperit oceane vaste de apă lichidă sub suprafața planetei Marte, care ar putea conține răspunsul la întrebarea dacă există viață acolo, potrivit Al Jazeera.

Apă lichidă pe Marte

Descoperirile recente provin dintr-o nouă analiză a datelor colectate de Mars Insight Lander al NASA, care a aterizat pe planeta roșie în 2018. Lander-ul a fost echipat cu un seismometru care a monitorizat timp de patru ani vibrațiile provenite din interiorul planetei, adică cutremure marțiene, potrivit CNN.

Analiza acestor cutremure și a modului în care se mișcă planeta a revelat „semnale seismice” ce indică prezența apei lichide.

Deși este cunoscut că există apă înghețată la polii marțieni și dovezi ale vaporilor în atmosferă, aceasta este prima dată când a fost identificată apă lichidă pe suprafața planetei.

Această descoperire este deosebit de importantă, deoarece prezența apei lichide sugerează noi posibilități pentru explorarea și înțelegerea mediului marțian, precum și pentru posibile misiuni viitoare care ar putea căuta semne de viață sau ar putea explora mai în detaliu condițiile de pe Marte.

Descoperirile recente sunt detaliate în Proceedings of the National Academy of Sciences și marchează un avans semnificativ în înțelegerea geologică a planetei Marte. Misiunea științifică a misiunii Insight s-a încheiat în decembrie 2022, după ce modulul de aterizare a stat timp de patru ani „ascultând pulsul lui Marte”.

În această perioadă, sonda a reușit să înregistreze peste 1.319 cutremure marțiene. Prin analiza vitezei cu care se deplasează undele seismice generate de aceste cutremure, oamenii de știință au reușit să determine tipul de material prin care acestea au trecut, oferind astfel indicii valoroase despre structura interioară a planetei.

Aceste măsurători au contribuit la identificarea semnalelor seismice care sugerează prezența apei lichide, un aspect crucial pentru înțelegerea geologiei marțiene și pentru explorările viitoare.

Aceste descoperiri nu doar că avansează cunoștințele noastre despre Marte, dar deschid și noi direcții pentru cercetări ulterioare, potențial legate de posibilitățile de explorare și colonizare a planetei roșii.

Marte, al patrulea planetă de la Soare, este adesea numită „Planeta Roșie” datorită culorii sale distinctive, cauzată de oxidul de fier de pe suprafața sa. Este a doua cea mai mică planetă din sistemul nostru solar, având aproximativ jumătate din dimensiunea Pământului.

Marte are o atmosferă subțire, compusă în principal din dioxid de carbon, și experimentează extreme temperaturi, cu variații semnificative între zi și noapte.

Suprafața planetei este marcată de mari vulcani, cum ar fi Olympus Mons, cel mai mare vulcan cunoscut din sistemul solar, și de canioane adânci, precum Valles Marineris, care se întinde pe mai mult de 4.000 de kilometri. Marte are două luni mici, Phobos și Deimos, care sunt probabil capturi de asteroizi.

În ultimele decenii, Marte a fost obiectul multor misiuni de explorare, inclusiv roverele și sondele care au descoperit dovezi că apa lichidă a existat în trecutul său.

Aceste descoperiri sugerează că Marte ar fi putut avea condiții favorabile vieții în trecut. Cercetările continuă pentru a explora potențialul planetei de a susține viața și pentru a evalua posibilitatea colonizării umane în viitor.

