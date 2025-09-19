Un lăstar din Teiul lui Mihai Eminescu de la Iași a fost plantat în curtea Muzeului Naţional al Literaturii Române din Chișinău. Prezent la eveniment, ministrul culturii din Republica Moldova, Sergiu Prodan, a menționat că ramul reprezintă o punte vie între România și Republica Moldova, între trecutul și viitorul cultural, potrivit ipn.md.

„ Am avut bucuria și onoarea să găzduim la Chișinău un eveniment cu totul special, dedicat memoriei Reginei Maria a României și operei nemuritoare a lui Mihai Eminescu.

Împreună cu colegii mei de la StarNet și Digital Park, alături de International Business Society, Enayati Medical City și Fundația Inovații Sociale „Regina Maria”, am pus pe picioare un program cultural și academic de amploare, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria”, a transmis Alexandru Machedon, președinte StarNet și membru de onoare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.



„ Aceste gesturi simbolice mi-au reamintit cine suntem, de unde venim și cu ce valori mergem mai departe: libertate, demnitate, curaj. Sunt valori care au definit-o pe Regina Maria și care, într-o epocă a transformărilor rapide, pot inspira și forma noile generații.

Le mulțumesc tuturor celor implicați pentru această colaborare frumoasă. Cred cu tărie că doar împreună putem construi un viitor care respectă trecutul și valorifică potențialul uman din Republica Moldova”, a mai adăugat acesta.

Mihai Eminescu și Regina Maria, „părinții spirituali” ai României

„ “Ce legătură este între Eminescu și Regina Maria? E România!!!”

„Nu am plantat doar un arbore, ci o speranță pentru viitor, o punte de legătură cu generațiile ce vor veni.”

„Acești tei sunt un model al consecvenței.”

„Inima Mariei a fost, fără îndoială, inima României.””, a transmis și Aurelia Salicov, vicepresedinte al Clubului de afaceri International Business Society și al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei.

Evenimentul a făcut parte din suita de activități dedicate celor 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, care s-au desfășurat în zilele de 16 și 17 septembrie la Chișinău. Potrivit organizatorilor, acest gest simbolic marchează legătura între memoria poetică a lui Mihai Eminescu și valorile pe care le-a întruchipat Regina Maria.

„Sunt recunoscător partenerilor și organizatorilor care, prin inițiativa „De la Regele Poeziei la Regina României”, ne amintesc că valorile și simbolurile culturale au forța de a uni comunități și de a inspira generații”, a subliniat ministrul Prodan.

Printre persoanele care au participat la sădire a fost ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. „Acest gest simbolizează legătura culturală și spirituală dintre România și Republica Moldova, întemeiată pe patrimoniul comun al limbii și poeziei românești”, a relevat diplomatul.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Culturii, Institutul Cultural Român la Chișinău, parteneri culturali și din mediul de afaceri.

Lăstarul din Teiul lui Eminescu a fost plantat și la Digital Park, care în seara de 17 septembrie, a găzduit vernisajul expoziției itinerante „Chipurile Mariei, Regina tuturor Românilor. O expoziție subiectivă”. Activitățile au culminat cu proiecția documentarului „Maria, Inima României”, realizat de John Florescu.

