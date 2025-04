O nouă mutare pe axa Rapid-Genoa! Borza poate ajunge în Serie A

O mutare pe axa Rapid-Genoa ar putea deveni realitate în această vară.

Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga al Rapidului, are șanse mari să părăsească Superliga la finalul sezonului. Destinația probabilă este Genoa, formație din Serie A care are același acționar principal ca Rapid – Dan Șucu. Tot mai multe voci din fotbalul românesc susțin că o astfel de mutare este „normală” în contextul relației directe dintre cele două cluburi, întărită deja de transferurile realizate în iarnă.

În prima parte a sezonului 2023-2024, Rapid și Genoa au făcut schimb de jucători sub formă de împrumut: Stolz și Ankeye au ajuns în Giulești, în timp ce Siegrist a plecat în Italia. Noul director de scouting al Phoenix Rising Football, Gabi Glăvan, este de părere că și Borza va urma un traseu similar.

Borza, considerat pregătit pentru pasul spre un campionat puternic

Gabi Glăvan, potrivit gsp.ro, a argumentat că Borza și-a îmbunătățit considerabil jocul și este pregătit pentru un nou nivel. „Borza are oferte și nu cred că îl mai putem ține din vară”, a confirmat și Marius Șumudică, antrenorul Rapidului. Întrebat dacă Genoa este următoarea destinație, Glăvan a spus că mutarea „ar fi logică”.

„A progresat foarte mult Borza în acest sezon. Îmi place că intră des în interior, are o înclinație ofensivă interesantă. Nu e cel mai rapid fundaș lateral, dar poate ajunge la un nivel bun în Europa. Are nevoie de o perioadă de adaptare, poate ar fi mai potrivit un campionat ca Olanda sau Belgia dacă nu merge la Genoa. Are probleme în apărare, dar, sincer, cam toți fundașii laterali din ziua de azi au. L-ar ajuta un sistem cu trei fundași centrali”, a explicat Glăvan.

În acest sezon, Borza a devenit om de bază în echipa giuleșteană, în special după venirea lui Șumudică. A bifat 30 de apariții în toate competițiile, marcând un gol și oferind o pasă decisivă. Transferat de la Farul pentru 800.000 de euro în vara lui 2023, este cotat în prezent la 1,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.

