Nvidia a lansat astăzi driverul grafic Game Ready 576.02, o actualizare majoră care rezolvă o serie extinsă de erori și probleme de stabilitate raportate de utilizatori în ultimele luni.

Nvidia lansează un nou driver cu zeci de remedieri pentru probleme critice

După numeroase plângeri privind ecrane negre, blocări în jocuri și instabilitate generală, noul driver vine ca o gură de aer proaspăt pentru gameri și utilizatorii de plăci grafice RTX, scrie The Verge.

VEZI ȘI – Nvidia va produce pentru prima dată cipuri pentru supercomputere exclusiv în Statele Unite

Printre cele mai importante remedieri se numără problemele de compatibilitate cu Windows 11 versiunea 24H2, ecranele albastre (BSOD) apărute în jocurile care folosesc DLSS 4 cu Multi Frame Generation, dar și întreruperile aleatorii ale semnalului video pe seria RTX 50. De asemenea, s-au corectat erori legate de funcționarea simultană a tehnologiilor DLSS Frame Generation și G-SYNC.

Nvidia a mai remediat blocările aleatorii din jocuri populare precum Fortnite, Star Wars Outlaws (atunci când jocul rămâne inactiv), Monster Hunter Wilds, dar și sacadările observate în Overwatch 2 atunci când este activat VSYNC. Alte jocuri care beneficiază de îmbunătățiri includ Hellblade 2, Control, The Last of Us Part I și Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Această actualizare este una dintre cele mai cuprinzătoare lansate recent de Nvidia, cu aproape două pagini de note privind remedierile – o raritate, în condițiile în care, de obicei, astfel de actualizări includ doar câteva corecții minore.

CITEȘTE ȘI – Alertă! Amenințare cibernetică majoră pentru utilizatorii Windows 10

Driverul 576.02 vine și cu suport pentru noua placă video GeForce RTX 5060 Ti, lansată astăzi, care pornește de la un preț de 379 dolari.

Noua versiune de driver este disponibilă pentru descărcare și promite să rezolve majoritatea problemelor apărute de la lansarea seriei RTX 50 și introducerea tehnologiei DLSS 4.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!