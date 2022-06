Novaci, Gorj: Mai multe familii își pun perne în geam din cauza mirosului de la deșeurile depozitate ilegal

Familiile care trăiesc în apropierea locului de transfer a deșeurilor menajere din Novaci trăiesc parcă, într-un film prost.

Firma BCA Vio Service SRL din Mehedinți este operatorul care colectează gunoiul și îl depoziteazp în condiții improprii, notează gorjonline. Aerul este poluat și irespirabil, iar deșeurile stau cu zilele neridicate, chiar dacă firma are obligația să nu lase gunoiul mai mult de 24-48 de ore. Iar hala, care are rol de spălător pentru autogunoiere stă ticsită de gunoi mascat de două perdele.

Garda de Mediu a împărțit două amenzi în valoare de 90.000 de lei în ultimele 10 luni, dar, firma își permite să achite această amendă, deoarece profitul săi este de 15 milioane de lei în ultimii doi ani fiscali.

Conform unor informații ale sursei citate, se pare că autoritățile locale caută soluții pentru relocarea stației, dar, încă nu a fost identificat niciun teren.

Maria Marin trăiește chiar în apropierea stației de transfer deșeuri din Novaci. Acesata a afirmat că și-a construit casa acolo cu totate avizele, inclusiv cel de mediu, cu 2 ani și jumptate înainte ca autoritățile locale să amplaseze stația acolo. Dar, de un an jumătate, aceasta trăiește adevărate clipe de coșmar, mai ales vara.

Stația de transfer a fost construită cu fonduri europene și a fost dată în folosință în 2009, scopul său declarat fiind acela de ”depozitare pe termen scurt a deșeurilor, acestea urmând a fi sortate și transformate în baloți, după care vor fi vândute firmelor de profil ori în compost (deșeuri organice) și doar o mică parte vor ajunge la depozitul ecologic de la Bârsești”, după cum spunea Pantelimon Todea, primarul din acea vreme al orașului Novaci, la inaugurare.

Într-un final, stația de transfer a ajuns groapă de gunoi. Se pare că Novaci se află printre cele 5 orașe din Gorj care nu au aderat la ADIS și își gestionează în regim propriu deșeurile menajere. Ba mai mult, BCA Vio Service SRL din Mehedinți, ar trebuie să transporte gunoiul la o groapă ecologică potrivit contractului. Dar, în realitate, gunoiul stă chiar lângă casele oamenilor care au ajuns la disperare.

”Eu mi-am finalizat casa și locuiesc aici, dar efectiv nu mai pot. Noi nu am avut Paște, pentru că trebuie să stăm închiși în casă, nu putem pune o masă în curte, stăm cu ferestrele închise, e un coșmar. Fratele meu nu și-a mai terminat construcția, a abandonat-o așa cum era. Sunt oameni care stau cu perne în ferestre ca să nu le intre mirosul în casă. Nu știți în ce condiții de mediu am trăit noi anul trecut, anul acesta și nimănui nu i-a păsat de noi, de mediu. Ce aer am respirat, în ce zgomote am trăit numai noi știm. Situația asta a fost de la bun început”, spune disperată Maria Marin.

Trebuie spus că la stația de transfer de la Novaci, firma BCA Vio Service SRL a adus, pentru o perioadă, la finele anului trecut și începutul acestui an, gunoiul și de la 12 primării din Vîlcea.

