Noul ministru de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va face prima lui vizită externă, în calitate de ministru, în România.

Ministrul Popșoi și-a anunțat această vizită imediat după ce s-a întâlnit, la Chișinău, la data de 29 ianuarie 2024, cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Țurcanu.

”România va sprijini Republica Moldova în procesul său de transformare europeană. Asigurarea am primit-o din partea ambasadorului României în Republica Moldova Cristian Leon Țurcanu, în cadrul primei întrevederi oficiale, pe care am avut-o astăzi, la Ministerul Afacerilor Externe. Am mulțumit domnului ambasador pentru faptul că România a fost întotdeauna un partener de încredere pentru Republica Moldova și ne susține ori de câte ori este nevoie. În cadrul întâlnirii, am discutat și despre vizita de lucru pe care urmează să o efectuez la București, pe data de 5 – 6 februarie, la invitația ministrului Afacerilor Externe al României, Luminița Odobescu”, a declarat ministrul Popșoi.

Mihai Popșoi a fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și a fost numit ministru de Externe după ce, la data de 24 ianuarie, Nicu Popescu și-a anunțat demisia din acest post. Nu se știe încă ce activitate va avea în continuare Nicu Popescu.

