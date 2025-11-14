Apple a introdus noi prevederi în regulile de verificare a aplicațiilor, vizând modul în care dezvoltatorii pot partaja datele personale ale utilizatorilor.

Conform actualizărilor, orice aplicație care nu respectă aceste cerințe riscă să fie eliminată din App Store, informează News.com.

Compania subliniază că informațiile personale pot fi transmise către terți doar cu acordul explicit al utilizatorului și cu o informare clară privind destinația datelor.

În plus, noile reguli precizează că terții includ și sisteme de inteligență artificială.

Obligații suplimentare pentru dezvoltatori

Regulile actualizate reiau o parte din principiile anterioare, dar pun accentul pe transparența față de utilizator.

„Trebuie să dezvăluiți clar unde vor fi partajate datele personale cu terți, inclusiv cu sisteme AI ale unor terți, și să obțineți permisiunea explicită înainte de a face acest lucru. Datele colectate din aplicații pot fi partajate cu terți doar pentru îmbunătățirea aplicației sau pentru publicitate (în conformitate cu Apple Developer Program License Agreement).”

Apple nu a oferit încă un comentariu oficial privind aplicarea acestor schimbări.

AI-ul devine tot mai prezent în tehnologiile de zi cu zi

Pentru mulți utilizatori, inteligența artificială este asociată cu chatboturi precum ChatGPT, Gemini sau Claude, însă conceptul acoperă o gamă mult mai largă de tehnologii, de la algoritmi de învățare automată până la sisteme avansate de procesare a datelor.

Totodată, Apple se apropie de lansarea unei noi versiuni Siri, care va integra funcții AI avansate, posibil bazate pe o variantă personalizată a modelului Gemini dezvoltat de Google.

