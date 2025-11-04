În a doua jumătate a lunii, vremea caldă persistă, cu un uşor exces de umiditate în vest şi nord-vest

Administraţia Naţională de Meteorologie anticipează o lună noiembrie mai caldă decât de obicei, cu valori termice peste media multianuală şi episoade de ploi consistente, în special în regiunile sudice şi sud-estice. Estimarea, realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), acoperă intervalul 3 noiembrie – 1 decembrie 2025.

În prima săptămână, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru perioada de referinţă, în special în zonele extracarpatice, în timp ce ploile vor fi mai frecvente în sud şi sud-est. Vestul şi centrul ţării se vor confrunta, însă, cu un deficit de precipitaţii.

Între 10 şi 17 noiembrie, valorile termice se menţin peste media sezonului în toată ţara, iar ploile se vor concentra în extremitatea sud-estică.

În a doua jumătate a lunii, vremea caldă persistă, cu un uşor exces de umiditate în vest şi nord-vest. Ultima săptămână din noiembrie aduce temperaturi mai mari decât cele obişnuite, mai ales în jumătatea estică, însă regimul pluviometric va reveni la normal.

Meteorologii atrag atenţia că prognoza are un caracter orientativ şi nu include fenomenele de scurtă durată, cum ar fi furtunile locale sau episoadele de vânt puternic.

