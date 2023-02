Noi dezvăluiri din dosarul lui Pițurcă. Ce nume grele ar putea să ajungă la DNA

Victor Pițurcă a declarat în fața jurnaliștilor că nu are legătură cu acest scandal al măștilor în care a fost învinuit și a promis că vor ieși la iveală nume grele implicate, doar că de câteva zile s-a așternut o tăcere deplină în acest dosar. Între timp și șeful DNA a făcut un bilanț și a vorbit despre pagube uriașe produse în timpul pandemiei.

Dacă ar fi vorba despre nume grele, toată lumea arată cu degetul spre fostul premier Ludovic Orban și o parte din miniștrii săi de la momentul actual. Să nu uităm că odată cu acest dosar în jurul lui Orban s-a mai pus încă o pată și anume așa zisa scrisoare lansată de fosta lui amantă, despre ce în spațiul public se spune că este doar o făcătură.

Atât de ocupat era cabinetul Orban la vremea respectivă în pandemie, încă ex-premierul spune că habar nu avea de nimic.

”Dacă aş fi ştiut nu le-aş fi permis. Cum să ştiu de afacerile pe care le face Ţuţu? Nu am avut absolut niciun fel de ştire despre vreo ilegalitate care se comite la Romarm, absolut nicio informaţie, nu am avut nicio relaţie cu Romarm decât nişte relaţii care au fost în două sau în trei evenimente publice, în care media a fost de faţă, unul dintre ele a fost la UPS Dragomireşti şi cam atât. Absolut niciun fel de informaţie nu am avut pe acest subiect”, a adăugat fostul premier.

În perioada următoare ar trebui să vedem la DNA nume grele de foști miniștri din vremea lui Orban, dacă ar fi să dăm crezare celor spuse de Victor Pițurcă. Fostul premier spunea chiar că va colabora cu Direcția Națională Anticorupție.

”Orice anchetă DNA dacă apelează la mine să colaborez, să furnizez informaţii, o fac cu cea mai mare plăcere, dacă am aceste informaţii”, a spus Orban.

În ceea ce priveşte relaţia sa cu Victor Piţurcă, fost şef al Executivului a spus că îl cunoaşte pe selecţioner din perioada 2003-2004 şi că acesta a participat la evenimentul de lansare a candidaturii sale la Primăria Capitalei în anul 2008, când Piţurcă s-a declarat susţinătorul său. Orban a afirmat că nu s-a mai întâlnit cu Piţurcă din anul 2018, nu a avut nicio legătură cu acesta cât timp s-a aflat la guvernare şi că nu a avut nicio implicare în derularea contractului dintre firma fiului acestuia şi Romarm.

Procurorii DNA susțin însă că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. În propunerea de arestare preventivă a lui Alexandru Piţurcă şi a şefului ROMARM se arată că familia de fotbaliști ar fi câștigat în jur de 750.000 de euro ca urmare a afacerii cu măști și alte echipamente importate din China. Numai că acestea nu ar fi fost conforme cu standardele medicale, iar de acest lucru s-ar face vinovat fostul director ROMARM, pentru că ar fi acceptat încheierea contractului fără documentația tehnică completă.

,,S-au trimis în judecată 72 de dosare, cu zeci de inculpați. Și acum, pe rol, avem în lucru 90 de dosare cu infracțiuni în legătură cu situația pandemică. Vizează și demnitari, și prejudiciile se ridică la sute de milioane de euro.”, Crin Bologa, procurorul-șef al DNA.

Numele lui Alexandru Pițurcă și al firmei sale, PAV Green Energy SRL, au apărut în dosarul măștilor neconforme aduse din China și livrate MApN. Alexandru și tatăl său, Victor Pițurcă, precum și Gabriel Țuțu, directorul Romarm, au fost reținuți de DNA, apoi plasați în control judiciar pentru 30 de zile. Procurorii DNA susțin că PAV Green Energy, patronată și administrată de Alexandru Pițurcă, a încheiat contractul de vânzare – cumpărare cu furnizorul chinez.

Actul a fost parafat pe 16 aprilie 2020 și prevedea livrarea a 1.000.000 de măști medicinale cu trei pliuri, 300.000 măști FFP2, 100.000 măști FFP3, 50.000 de ochelari și 10.000 de scuturi de protecție facială în valoare de 1,31 milioane de euro. Tot PAV Green Energy SRL s-a ocupat de plata produselor, dar și a transportului cu avionul, banii (1.605.407 euro și 163.406 lei) fiind împrumutați firmei de Victor Pițurcă.

În trecut, Victor Piţurcă a fost condamnat în Dosarul Valiza, după ce a fost prins că a minţit pentru Gigi Becali. În 2013, el a luat un an cu suspendare în acest dosar.

Mare pasionat de poker, fostul tehnician a avut probleme cu legea şi în perioada comunismului, pe când era fotbalist la FC Olt, cu jocurile de noroc (în special barbut).

Dacă luăm în calcul că se apropie alegerile, iar campaniile încep deja de anul acesta, cu siguranță că vom vedea tot mai multe dosare la DNA, cu nume grele din politica românească.