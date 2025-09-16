„Toate instituțiile care depind de mine, inclusiv cele în care am o participare minoritară, o să aibă o analiză. La unele nu am ajuns încă”, spune președintele României, Nicușor Dan, luni seară, la Antena3 CNN, întrebat dacă îl va schimba din funcție pe directorul SPP, Lucian Pahonțu.

Klaus Iohannis l-a trecut în rezervă pe generalul Pahonțu în 2024

El a precizat că va analiza și situația conducerii SPP.

Nicuşor Dan a anunțat, în prima conferință susținută la Palatul Cotroceni, susținută în iunie 2025, că va face o evaluarea în ceea ce îl privește pe șeful SPP Lucian Pahonțu, cât și o evaluarea a activității serviciilor de informații. Președintele României a adăugat că l-a cunoscut pe Pahonțu, fiind vorba de omul care are atribuţii în privinţa securităţii sale personale şi a instituţiei.

Şeful Serviciului de Protecţie şi Pază, generalul cu patru stele Lucian Pahonţu, a fost trecut în rezervă, începând din 2 noiembrie 2024, prin decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis. Acesta a rămas la conducerea SPP. SPP este condus „de un director cu rang de secretar de stat”, iar pentru încetarea calităţii de director SPP, cu rang de secretar de stat, președintele Iohannis trebuie să emită un decret de eliberare din funcţie, a precizat instituția, într-un comunicat de presă.

Generalul Pahonțu a fost numit în funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la finalul anului 2005, de fostul președinte Traian Băsescu.

