Nicușor Dan și Zelenski au avut o discuție telefonică

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o discuție substanțială cu Nicușor Dan pe tema situației actuale de securitate și a eforturilor necesare pentru atingerea unei păci durabile și juste în contextul războiului declanșat de Rusia.

În cadrul convorbirii, oficialul european a subliniat că „Ucraina trebuie să câștige acest război”, deoarece lupta sa nu reprezintă doar apărarea propriului teritoriu, ci și protecția securității întregii Europe și a valorilor democratice comune.

La nivel bilateral, cei doi lideri au convenit să continue demersurile pentru stabilirea unui Parteneriat Strategic, bazat pe o agendă pragmatică, sustenabilă și orientată spre viitor. Obiectivul comun, au subliniat aceștia, este întărirea relațiilor politice, economice și de securitate dintre cele două state, în contextul noii arhitecturi de apărare europeană care se conturează.

