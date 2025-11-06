Președintele a avertizat că Rusia își menține atitudinea provocatoare, depășind chiar și limitele conflictului din Ucraina

La Forumul NATO-Industry 2025, desfășurat joi la București, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm, cu privire la starea de securitate din Europa, subliniind că amenințările tot mai variate și agresive din regiune impun o schimbare de perspectivă: „Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate”.

Șeful statului a arătat că situația actuală din jurul granițelor României, marcată de intensificarea conflictelor și de presiunea tot mai mare exercitată de Rusia, arată că lumea intră într-o nouă etapă a confruntărilor strategice. „Responsabilitatea noastră, a tuturor, este să descurajăm orice agresiune și să ne asigurăm că armatele noastre sunt pregătite să răspundă rapid și eficient”, a declarat președintele.

El a avertizat că Rusia își menține atitudinea provocatoare, depășind chiar și limitele conflictului din Ucraina. „Încălcările recente ale spațiului aerian aliat și atacurile hibride tot mai frecvente arată că agresivitatea Moscovei nu se oprește la frontierele Ucrainei. Aceste acțiuni ne obligă să fim mai vigilenți și mai bine pregătiți”, a spus Nicușor Dan, pledând pentru o poziție comună și solidă în cadrul Alianței.

Președintele a reafirmat angajamentul României față de creșterea bugetului pentru apărare, menționând că alocările financiare vor fi corelate cu evoluția riscurilor de securitate. În același timp, a evidențiat importanța consolidării industriei naționale de apărare, considerând-o o componentă esențială a rezilienței statului: „România are o tradiție solidă în domeniul apărării, chiar dacă, în ultimii ani, această industrie a fost neglijată. Potențialul ei trebuie valorificat pentru a susține eforturile europene și transatlantice”.

Nicușor Dan a anunțat, totodată, că unul dintre obiectivele României este dezvoltarea mobilității militare pe axa nord-sud a Flancului Estic, un element-cheie pentru securitatea regională și pentru întărirea cooperării între aliați.

La același eveniment, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că amenințarea rusă nu va dispărea odată cu sfârșitul războiului din Ucraina, ci va continua să influențeze stabilitatea globală. „Rusia va rămâne o forță de destabilizare, iar noi trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare de lungă durată”, a spus Rutte, accentuând importanța parteneriatului dintre NATO și industrie pentru consolidarea capacităților de apărare.

Forumul NATO-Industry 2025, organizat în capitala României, a reunit peste 800 de participanți din 26 de state membre și partenere, alături de peste 300 de companii din sectorul apărării, într-un dialog strategic despre viitorul securității euroatlantice și rolul industriei în sprijinirea eforturilor Alianței.

