Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că bugetul propus de directorii din primărie este de 13 miliarde de lei, însă finanțarea de stat acoperă doar cinci miliarde. Edilul consideră că relația dintre municipalitate și statul român este „total defectuoasă”, subliniind că Bucureștiul are un rating financiar superior celui național.

„Dacă cineva vrea să critice modul în care am gestionat finanțele municipiului, să-mi dea exemplu de o cheltuială nejustificată. Am preluat o primărie cu trei miliarde datorie și am dus-o la un rating cu patru procente peste ratingul național. Asta este realitatea financiară”, a explicat Nicușor Dan.

El a subliniat că problema majoră rămâne împărțirea fondurilor între Primăria Capitalei și sectoare, o dispută veche de 20 de ani. În acest context, edilul a anunțat că va negocia cu consilierii generali pentru adoptarea bugetului, astfel încât angajații instituțiilor subordonate să-și poată primi salariile.

”Pentru moment, sunt primarul acestui oraș. Continui să-mi exercit poziția asta. Am delegat dreptul de semnătură, pentru ca să se semneze mai repede niște acte. Deci asta se va întâmpla până la finalul acestei campanii electorale, în ipoteza că vom câștiga și, mai departe, în ipoteza în care nu vom câștiga”, a mai afirmat Dan.

Întrebat dacă bugetul va fi votat săptămâna viitoare, Nicușor Dan s-a arătat optimist: „Da, sunt convins”.

