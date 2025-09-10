Reținerea fostului ofițer moldovean Alexandru Bălan, acuzat de trădare, a rezultat dintr-o operațiune de contraspionaj coordonată de SRI împreună cu servicii internaționale și Eurojust, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, miercuri, că reținerea fostului ofițer din Republica Moldova este rezultatul unei operațiuni de contraspionaj desfășurate de SRI în colaborare cu servicii din mai multe țări și coordonate de Eurojust.

Fostul ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost escortat de jandarmii Brigăzii Speciale de la Timișoara la sediul DIICOT București, audiat și reținut, marți, iar joi a fost arestat preventiv.

Bărbatul de 47 de ani este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete către ofițeri KGB din Belarus, informații care ar fi ajuns și la Moscova.

Întrebat despre caz, în cadrul unui interviu la TVR Info, președintele României, Nicușor Dan, a precizat că acțiunea a fost rezultatul unei operațiuni complexe de contraspionaj.

„Deci ce s-a întâmplat aici este o operație tipică de contraspionaj. În cadrul serviciilor noastre există echipe de contraspionaj, e o activitate continuă cu multiple ținte și momentul în care rezultatele unei astfel de activități de contraspionaj sunt făcute publice este foarte bine ales pentru a proteja oamenii care sunt implicați operativ. Deci aici a fost, cum s-a și comunicat public, nu pot să vă spun eu mai mult de atât, a fost o colaborare între serviciile mai multor țări aliate și cu Eurojust, în care SRI-ul a contribuit”, a spus șeful statului.

