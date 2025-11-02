Nicușor Dan a criticat „mafia imobiliară” care a dictat direcțiile de dezvoltare ale sectoarelor din Capitală

Președintele Nicușor Dan a declarat că istoria recentă a Capitalei poate fi rezumată drept „o lungă luptă între infrastructură și panseluțe”, criticând modul în care administrațiile anterioare au direcționat fondurile orașului către proiecte de imagine, în loc să investească în dezvoltarea reală a Bucureștiului, scrie Agerpres.

Aflat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a subliniat că „orașul are un uriaș deficit de infrastructură”, iar resursele au fost risipite în ultimele decenii pe „proiecte lucioase, dar inutile”.

„Dacă ar fi să definim acești ani, nu prin lupta între corupție și anticorupție, care e una națională, ci prin confruntarea dintre infrastructură și panseluțe. Bucureștiul are nevoie de investiții reale, nu de artificii vizuale”, a spus acesta.

Fostul primar al Capitalei a amintit, de asemenea, despre referendumul organizat anul trecut, privind prioritățile Bucureștiului, în cadrul căruia locuitorii au fost chemați să se pronunțe asupra modului în care sunt cheltuiți banii publici, combaterii consumului de droguri și direcțiilor de dezvoltare urbană.

„Am pus atunci trei întrebări esențiale: despre cum se împart banii orașului, despre lupta cu drogurile și despre modul în care se face dezvoltarea urbană. Bucureștenii au spus clar că vor un oraș care se dezvoltă pentru oameni, nu pentru grupuri de interese”, a afirmat Nicușor Dan, mulțumindu-i lui Cătălin Drulă pentru inițiativa de a transforma rezultatele acelui referendum, într-un proiect legislativ.

În același context, el a criticat „mafia imobiliară” care a dictat direcțiile de dezvoltare ale sectoarelor din Capitală.

„Doar 7% din suprafața orașului a avut o dezvoltare urbană coerentă. Restul a fost lăsat la cheremul intereselor imobiliare. E momentul ca urbanismul să pună, în sfârșit, locuitorul pe primul loc”, a concluzionat Nicușor Dan.

