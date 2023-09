Nicușor Dan a solicitat în instanță anularea autorizației de construcție a One Lake Club de lângă lacul Tei

Nicuşor Dan, Primarul General al Municipiului Bucureşti a depus la Tribunalul Bucureşti o cerere de chemare în judecată în legătură cu anularea autorizaţiei de construire emisă în beneficiul One Lake Club S.R.L. pentru dezvoltarea One Lake Club, arată un raport al One United Properties, publicat pe pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Societatea a afirmat într-o informare la BVB că nu are cunoștință de nicio problemă de validitate în ceea ce privește autorizația de construire a One Lake Club și intenționează să se apere cu fermitate în fața oricăror astfel de cereri.

Lucrările pe toate șantierele de construcții ale societății situate în Sectorul 2, inclusiv One Lake Club, se desfășoară în prezent fără întreruperi, conform graficelor respective. Compania a adăugat că va informa în permanență piața cu privire la evoluția acestor dosare, în conformitate cu obligațiile sale prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.

Proiectul este situat pe malul lacului Tei din Bucureşti, termenul estimat de finalizare fiind în 2025. În iulie, One United a anunţat demararea vânzărilor pentru faza 2 a One Lake Club. Odată cu obţinerea autorizaţiei de construire pentru faza 1, clienţii pot contracta unităţi disponibile in cadrul respectivei dezvoltări, scrie compania într-un raport prezent la Bursă.

„Fazele 1 şi 2 vor ale One Lake Club găzdui două clădiri cu 119 unităţi rezidenţiale (apartamente cu 1, 2, 3- 4 dormitoare precum şi penthouse-uri), grădini la parter cu acces direct în parc, precum şi 136 locuri de parcare, cu o suprafaţă construibilă brută (GBA) de 13.750 mp. One Lake Club Faza 2 face parte din dezvoltarea One Lake Club, cu un GDV (valoare burtă de dezvoltare – n.r.) total de 214,9 milioane de euro”, reiese din document.

Conceput drept club rezidenţial, One Lake Club include facilităţi precum sală de sport, spa şi piscină semi-olimpică cu deschidere la lac, spaţii comerciale la parter şi un parc de 7.200 de metri pătraţi cu locuri de joacă şi zone de relaxare.