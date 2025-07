Nicole Cherry răspunde criticilor după deschiderea concertului Jennifer Lopez

Deși pentru artista româncă a fost o onoare, apariția ei pe scenă a stârnit un val de reacții amestecate în mediul online, cu numeroase comentarii critice legate de alegerea organizatorilor.

În fața valului de opinii negative, Nicole Cherry a ales să răspundă cu eleganță și maturitate, transmițând un mesaj clar pe rețelele sociale:

M-am simțit copleșită și recunoscătoare pentru tot ce trăiesc. Și da, am dat ce am mai bun pe scenă, exact cum fac de fiecare dată.

Artista a explicat că nu e străină de comentariile răutăcioase, întrucât se confruntă cu ele de la vârsta de 14 ani, dar a învățat cum să le gestioneze:

Comentariile de hate le văd încă de când aveam 14 ani. Sunt obișnuită cu ele și am învățat un lucru: atâta timp cât oamenii vorbesc, fie de bine, fie de rău, e important că o fac. Fiecare are o părere și are dreptul să o exprime.