Fostul primar al Timișoarei Nicolae Robu a rămas fără permis auto, după ce a fost surprins de radar conducând cu o viteză peste limita legală, relatează Ziua de vest. Evenimentul a avut loc pe DN 69, șoseaua care leagă Timișoara de Arad. Fostul primar va avea permisul suspendat pentru trei luni, pentru că, potrivit Codului Rutier, a depășit limita de viteză cu 51 km/h.

Fostul edil timișorean recunoaște și pe Facebook că a greșit, își asumă și plătește pentru că „Legea e lege și trebuie să fie pentru toți și toți trebuie să plătim când o încălcăm”. El mărturisește ce s-a întâmplat:

„Am greșit, plătesc, legea e lege,” mărturisește Robu

„Eram în drum spre Arad, în apropierea crescătoriei de pui Orțișoara. Înainte de a intra în zona celor câteva case aflate acolo, vis-a-vis se crescătorie, de pe sensul opus a apărut o mașină de poliție care mi-a cerut să trag pe dreapta. Polițistul mi-a spus respectuos -n-am ce să-i reproșez!-, că puțin mai spre Timișoara e un semn de restricție de viteză, la 50 Km/h. I-am spus adevărul. Pur și simplu nu l-am văzut. Eram pregătit să reduc viteza un pic mai încolo. La intrarea în dreptul acelor case. Dar… asta e— Dacă am greșit, am greșit, plătesc, legea e lege. Aveam 108 Km/h. Insist: nu eram in localitate. Imi pare rău că s-a întâmplat așa, îmi pare rău pt momentul de neatenție care a făcut să nu observ semnul de limitare la 50 Km/h. Dar, asum și plătesc!”

Nicolae Robu este cel mai critic adversar al lui Dominic Fritz. Recent, conducerea partidului Forța dreaptă a cerut filialei locale să analizeze oportunitatea susținerii lui Robu în viitoarele alegeri locale.

Nu s-a făcut momentan niciun sondaj de opinie în Timișoara. Totuși, se discută despre prăbușirea lui Fritz în încrederea publică.

