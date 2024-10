Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat potrivit unui clip publicat pe pagina sa de Facebook, că nu va mai face nicio coaliție cu PSD.

Nicolae Ciucă a acuzat PSD de politicianism și că acționează doar pentru îndeplinirea unui obiectiv electoral:

“Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliție cu PSD pentru că am intrat în politică cu sufletul deschis că putem să facem lucruri și am acordat credit, inclusiv PSD, trecând peste toate cele despre care ne aducem aminte ce s-a întâmplat și ce au făcut de-a lungul timpului. Și am pus umărul să facem ce aveam de făcut pentru țară pentru că erau momente și încă sunt momente deosebit de dificile. Dar atunci când nu mai ții cont de nimic altcceva decât de politicianism și de îndeplinirea unui obiectiv electoral , pentru mine PSD, într-o relație de colaborare viitoare, nu mai există”, a declarat Nicolae Ciucă.

PNL nu mai continuă coaliția cu PSD, dar rămâne la guvernare

Nicolae Ciucă anunță într-un clip publicat pe Facebook că se oprește continuarea coaliției de guvernare cu PSD. Cu toate acestea, PNL nu va părăsi cu guvernarea „doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile”, transmite B1Tv.

În exclusivitate pentru B1 TV, Nicolae Ciucă a spus luni seara că s-a încheiat dialogul politic cu PSD și a explicat ce înseamnă această „pauză operativă”.

Nicolae Ciucă anunță oprirea coaliției de guvernare



Nicolae Ciucă a mai precizat în clipul video de pe Facebook că decizia CCR privind eliminarea din cursa prezidențială a Dianei Șoșoacă indică dorința PSD de a acapara toată puterea. Nicolae Ciucă a mai spus că PSD „are în ADN-ul său abuzul de putere și comportamentul de partid-stat”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!