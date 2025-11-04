Prin integrarea Tomorrow Food, Nhood își extinde lanțul complet de servicii în real estate, de la consultanță și planificare la operare și administrare de active

Compania de servicii integrate de real estate Nhood își consolidează poziția pe piața europeană printr-o alianță strategică cu agenția franceză Tomorrow Food, specializată în consultanță pentru sectorul Food & Beverage (F&B) și Leisure. Prin această mișcare, Nhood devine acționar unic al Tomorrow Food, urmărind să accelereze expansiunea internațională și să-și întărească expertiza în dezvoltarea de spații sustenabile și centrate pe experiență, se arată într-un comunicat de presă.

„Parteneriatul cu Tomorrow Food se aliniază strategiei noastre de a dezvolta un ecosistem de expertiză complementară. Împreună, putem proiecta și gestiona spații atractive și durabile, care răspund nevoilor comunităților locale și evoluției pieței. Această colaborare sprijină și noua noastră linie de afaceri – LIVE, dedicată evenimentelor și programelor culturale”, a declarat Marco Balducci, CEO al Nhood.

Tomorrow Food, fondată în 2018, este recunoscută în Franța pentru proiecte derulate în parteneriat cu branduri hoteliere precum OKKO, Archer Capital și Center Parks, dar și pentru colaborările cu dezvoltatori imobiliari și autorități locale. În ultimii ani, compania a contribuit la definirea conceptelor F&B pentru spații comerciale, cartiere urbane și destinații turistice.

CEO-ul Félix de La Haye a subliniat că obiectivul Tomorrow Food este de a deveni lider european în consultanță F&B și Leisure în următorii trei ani. „Ne dorim să continuăm să oferim expertiză operatorilor și dezvoltatorilor imobiliari, păstrând independența noastră operațională și juridică. Alianța cu Nhood ne oferă acces la o rețea internațională solidă și ne permite să accelerăm creșterea pe piețele europene”, a declarat acesta.

Tomorrow Food își va păstra identitatea de brand și autonomia strategică, beneficiind totodată de resursele și infrastructura Nhood pentru a-și extinde activitatea dincolo de granițele Franței.

Prin integrarea Tomorrow Food, Nhood își extinde lanțul complet de servicii în real estate – de la consultanță și planificare la operare și administrare de active – oferind soluții personalizate pentru retail, ospitalitate și dezvoltare urbană.

În ultimele luni, compania a accelerat procesul de diversificare prin achiziții și parteneriate cheie: preluarea SCC France i-a consolidat competențele în property management, în timp ce achiziția H&A Properties din Coasta de Fildeș a deschis calea către piețele africane. În paralel, Nhood investește în cercetare și dezvoltare alături de bowhood, explorând soluții inovatoare de construcție modulară și temporară, orientate spre sustenabilitate și reducerea amprentei de carbon.

Despre Nhood Services România

Nhood Services România oferă servicii integrate de real estate pentru proiecte mixte, centre comerciale, birouri și huburi comunitare. Compania se concentrează pe regenerarea urbană, sustenabilitate și transformarea spațiilor în destinații vii, cu impact pozitiv asupra mediului și comunității.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube