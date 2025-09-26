Ngezana, eroul din umbră al FCSB! Cifre impresionante în victoria cu Go Ahead Eagles

Stoperul sud-african a avut procentaj perfect la duelurile 1 la 1 și cele mai multe interceptări din tabăra roș-albaștrilor.

FCSB a început cu dreptul grupa unică din Europa League, impunându-se cu 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles. Dacă Ștefan Târnovanu și David Miculescu au fost evidențiați după meci, statistica arată că Syiabonga Ngezana a fost eroul din umbră al campioanei României.

Fundașul central a bifat o prestație solidă, confirmată de raportul WyScout consultat de GSP.

Imperial în defensivă

Ngezana a câștigat toate cele 3 dueluri 1 la 1 la nivelul gazonului și a bifat 2 din 4 dueluri aeriene câștigate. Sud-africanul a avut și 11 recuperări, cele mai multe din echipă alături de Graovac, plus 8 interceptări și 8 degajări, ambele capitole unde a fost numărul 1.

La capitolul pase, a avut un procentaj de reușită de 86%: 18 din 21 corecte, dintre care 6 au fost pase înainte – toate precise, adică 100% eficiență.

Intrat după pauză, atacantul Milan Smit, evaluat la 1,5 milioane € pe Transfermarkt și venit după o „dublă” în campionat, nu a contat în fața apărării FCSB. În 50 de minute, nu a câștigat niciun duel la sol (0/3), a avut doar o reușită aeriană (1/3), a pierdut de 6 ori mingea și a terminat cu un xG de 0,03.

Autor al unicului gol, David Miculescu s-a remarcat și prin munca defensivă. Extrema dreaptă a câștigat 7 din cele 9 dueluri defensive, a recuperat 4 mingi și a interceptat două acțiuni. În plus, a tras de două ori pe poartă, reușind să transforme una dintre execuții în golul victoriei.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt 3 puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat. E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot. Când nu mai pot, ridic mâna”, a declarat Miculescu la final.

