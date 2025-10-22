Anunțul ministrului de Finanțe vine în contextul anchetei declanșate de DNA și Direcția Generală Antifraudă Fiscală, care investighează o rețea de firme, implicate într-o schemă complexă de fraudă fiscală

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după anunțul privind o amplă anchetă derulată de ANAF și DNA într-un dosar de evaziune fiscală estimată la 29 de milioane de lei, legată de comerțul cu autoturisme second-hand. Oficialul subliniază că „dreptatea se restabilește atunci când banii ajung, în sfârșit, acolo unde trebuie – la bugetul statului”.

„Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabilește, atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă ajung, în sfârșit, acolo unde trebuie: la bugetul statului, pentru investițiile care contează cu adevărat – în educație, sănătate și alte priorități publice”, a transmis Nazare într-un mesaj publicat pe Facebook.

Anunțul ministrului vine în contextul anchetei declanșate de DNA și Direcția Generală Antifraudă Fiscală, care investighează o rețea de firme implicate într-o schemă complexă de fraudă fiscală. Potrivit autorităților, societățile ar fi folosit ilegal regimul special de marjă pentru vânzarea autoturismelor second-hand, declarând valori fictive și evitând astfel plata TVA-ului datorat statului.

„Antifrauda ANAF și DNA au descoperit o fraudă de 29 milioane lei în comerțul cu autoturisme second-hand, printr-o schemă repetată de înșelăciune fiscală. Firma implicată a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive și evitând astfel plata taxelor datorate statului”, a precizat ministrul.

Anchetatorii susțin că aceeași rețea de afaceriști ar fi înființat succesiv noi firme pentru a continua activitatea ilegală, acumulând datorii, apoi solicitând insolvența pentru a evita executarea silită. Verificările sunt în desfășurare în județele Ilfov și Prahova, în cooperare cu structurile centrale ale DNA, în timp ce direcțiile regionale ale Antifraudei monitorizează transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a țării.

Potrivit comunicatului ANAF, societatea verificată a diminuat în mod artificial TVA-ul declarat prin aplicarea unei marje fictive de aproximativ 100 de euro pentru fiecare autoturism. În plus, o parte dintre clienții externi ai firmei nu aveau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA, fapt care ar fi trebuit să ducă la colectarea taxei aferente tranzacțiilor.

„Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului. De aceea, este și obiectivul numărul unu al ANAF și singura cale spre un stat corect, care își respectă cu adevărat cetățenii”, a adăugat Alexandru Nazare.

Ministrul a mai subliniat că autoritățile vor intensifica acțiunile de control și de digitalizare a proceselor de inspecție fiscală, folosind instrumente de analiză de risc și monitorizare automată. „Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată și, mai ales, prin voință, vom reuși curățarea pieței de jucători neloiali”, a afirmat el.

ANAF atrage atenția că piața auto second-hand rămâne una dintre cele mai expuse domenii la evaziune fiscală, cu practici care „distorsionează concurența și dezavantajează firmele corecte”. Instituția avertizează că nedeclararea taxelor și impozitelor atrage sancțiuni severe și subliniază importanța respectării obligațiilor fiscale pentru un mediu economic echitabil.

