Institutul Național de Statistică (INS) a raportat o scădere a numărului de nașteri și o creștere a deceselor în România în luna octombrie 2024, comparativ cu luna precedentă.

În această perioadă, s-au înregistrat 13.418 nașteri, cu 767 mai puține decât în septembrie, ceea ce reprezintă o scădere de 5,4%, a transmis INS.

În schimb, numărul deceselor a crescut semnificativ. În octombrie au fost raportate 20.454 decese, în creștere cu 1.837 față de luna precedentă (+9,9%).

Această majorare a afectat atât persoanele de sex masculin (+9,5%), cât și cele de sex feminin (+10,3%). În cazul copiilor sub un an, au fost raportate 84 de decese, cu trei mai puține decât în septembrie 2024.

Sporul natural a rămas negativ, cu un deficit de 7.036, numărul deceselor fiind de 1,5 ori mai mare decât cel al nașterilor.

În total, 41,3% dintre decesele înregistrate au fost la persoane de 80 de ani și peste, iar cele mai puține au fost la grupele de vârstă 0-4 ani (104 decese), 5-19 ani (45 decese) și 20-29 ani (86 decese).

Tot în octombrie, au fost înregistrate 6.183 căsătorii și 1.797 divorțuri, conform datelor obținute din hotărâri judecătorești definitive și proceduri administrative sau notariale.

Evoluția Comparativ cu Octombrie 2023

Față de aceeași lună a anului precedent, numărul nașterilor a crescut cu 13,2%, înregistrându-se 1.566 nașteri în plus. În schimb, numărul total al deceselor a scăzut ușor, cu 23 (-0,1%), iar decesele copiilor sub un an au fost cu 9 mai multe.

Distribuția deceselor între mediul urban și rural a rămas echilibrată: 10.201 decese au fost înregistrate în mediul urban și 10.253 în mediul rural.

Comparativ cu octombrie 2023, mortalitatea a crescut cu 0,6% în urban, în special la femei (+1,5%), și a scăzut cu 0,9% în rural.

