Mutu a surprins la Moscova! Fostul internațional a vorbit despre un posibil amical Rusia – România

Adrian Mutu a participat la un turneu demonstrativ în Rusia și a făcut declarații neașteptate despre un meci amical între cele două naționale.

Adrian Mutu a fost prezent la sfârșitul săptămânii trecute la un turneu demonstrativ desfășurat la Moscova, unde s-au întâlnit mai multe echipe formate din foști mari jucători. Competiția a adunat la start șase formații: Legendele Rusiei, Legendele Serbiei, Legendele Turciei, Legendele Asiei, o echipă a Legendelor Europei și una a Legendelor Mondiale, în care a evoluat și fostul atacant al naționalei României.

Turneul a fost câștigat de Legendele Rusiei, care au învins cu 8-4 selecționata Legendelor Europei. Echipa lui Mutu s-a clasat pe locul trei, românul jucând alături de Karagounis, Aldair, Maicon, Lima, Hleb sau Kuraniy. Printre participanți s-au aflat și nume cunoscute precum Sinama-Pongole, Ivica Olic, Maniche, Obradovic, Tosic ori Valeri Bojinov. Din tabăra gazdelor nu au lipsit fotbaliști precum Titov, Ignașevici, Zhirkov, Khlestov, Samedov și Pogrebnyak.

Într-o discuție cu presa rusă, Mutu a surprins prin declarațiile făcute despre un potențial duel amical între România și Rusia. „Ce părere am despre posibilitatea de a organiza un meci amical între echipele naționale ale Rusiei și României? Desigur, toată lumea ar fi interesată să urmărească un astfel de meci. Și de ce nu? Echipa Rusiei a fost întotdeauna foarte puternică. Întotdeauna”, a declarat Mutu, conform bookmaker-ratings.ru.

Contextul interdicției echipelor rusești

Afirmațiile lui Mutu au ridicat semne de întrebare, în condițiile în care fotbalul rus se află sub sancțiunile FIFA și UEFA. Începând din primăvara anului 2022, după invazia militară a Ucrainei, toate echipele rusești – de club și naționala – au fost suspendate din competițiile oficiale. Astfel, reprezentativa Rusiei a fost exclusă din preliminariile pentru EURO 2024 și CM 2026. În această perioadă, rușii au disputat doar meciuri amicale, în compania unor naționale precum Brunei, Siria, Zambia, Qatar sau Belarus.

Mutu a fost întrebat și despre scena politică din România, amintind de opțiunile sale din alegerile prezidențiale din 2024. Fostul internațional a mărturisit că a urmărit cu interes parcursul lui Călin Georgescu, pe care l-a apreciat pentru discurs. „Îl cunosc. Nu personal, dar știam de el. Auzisem de dânsul. Am mai auzit niște speech-uri de-ale lui. Acum îl cunosc la fel cum o fac toți românii, pentru că a impresionat prin câștigarea primului tur. Nu se aștepta nimeni ca un candidat independent să câștige. Eu cred că nu se aștepta nimeni ca Elena Lasconi și Călin Georgescu să fie în turul 2. O să spun un singur lucru despre domnul Călin Georgescu: sincer, îmi place cum vorbește. Atât pot să spun. Îmi place ce aud și ce spune. E un om echilibrat. A fost sportiv. Mi se pare un om echilibrat. Îmi place ce am văzut. Am văzut sporadic și câteva emisiuni. Sincer, acum îmi place ce spune”, a declarat Mutu pentru Fanatik.

În același interviu, el a completat: „Lasconi, în afară de treaba aia cu familia, a zis lucruri interesante. Eu nu vreau să mă asociez cu nimeni, pentru că nu vreau să influențez pe nimeni, dar faptul că cei doi au ajuns în finală spune ceva despre poporul nostru. Este formidabil. (n.r. Are Călin Georgescu un discurs de președinte?) Păi are. E treaba mea cu cine votez, dar vreau să am un președinte care să mă facă mândru și vreau să țină cu românii. Asta e ceea ce eu vreau. Vreau un președinte care să ne apere. Care să fie în interesul țării.”

