Mutare surprinzătoare în Bănie! Toni Petrea revine în SuperLigă ca secund al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Fostul antrenor al FCSB-ului intră în staff-ul noului tehnician portughez, după o pauză de câteva luni de pe băncile din prima ligă.

Universitatea Craiova a anunțat marți, 11 noiembrie, instalarea oficială a lui Filipe Coelho (45 de ani) în funcția de antrenor principal, iar noul tehnician al formației din Bănie și-a început deja formarea staff-ului. Printre numele care îl vor însoți la echipă se află o surpriză notabilă: Toni Petrea (50 de ani), fostul antrenor al FCSB-ului, va ocupa poziția de antrenor secund.

Mutarea vine după o perioadă în care Petrea a fost liber de contract, ultima sa experiență fiind la Daco-Getica București, unde a ocupat funcția de director tehnic până în vara acestui an. Potrivit Fanatik, fostul tehnician al roș-albaștrilor a acceptat oferta Universității Craiova și va colabora direct cu Filipe Coelho, în ceea ce se anunță un proiect de reconstrucție pentru echipa olteană.

Din staff-ul noului antrenor portughez vor mai face parte Daniel Tudor, antrenorul cu portarii, revenit la club după ce fusese îndepărtat în mandatul lui Mirel Rădoi, și Bogdan Merișanu, preparatorul fizic care a lucrat recent cu Edi Iordănescu la Legia Varșovia.

Petrea, revenire în SuperLigă după un an: „Vreau să fiu aproape de familie”

Pentru Toni Petrea, numirea la Universitatea Craiova reprezintă revenirea în prim-planul fotbalului românesc, după o perioadă în care a ezitat să accepte oferte din străinătate. Într-un interviu acordat recent pentru Digi Sport, tehnicianul a explicat că își dorește un proiect stabil în România, aproape de cei dragi.

„Au fost ceva discuții, dar momentan nu s-a concretizat nimic. Nu am fost pe aceeași lungime de undă. Ca tehnician, este dificil să găsești o echipă unde să poți lucra, sunt puține locuri și mulți antrenori. Îmi doresc să antrenez, este meseria de care m-am apucat. Caut un proiect care să mă atragă și să îi dau curs.”

Petrea a recunoscut că familia a fost principalul motiv pentru care a preferat o ofertă din țară:

„Au fost tatonări și din străinătate, însă nu știu momentan dacă aș putea să fac pasul acesta. Aș opta mai mult pentru o variantă în România. Este vorba despre familie, vreau să stau aproape de ea, am copiii mici și trebuie să mă ocup de ei.”

Înainte de cariera de principal, Toni Petrea a fost timp de mai bine de un deceniu secundul lui Laurențiu Reghecampf, colaborând la echipe precum FCSB, Al-Hilal, Litex Lovech, Al-Wahda și Al-Wasl. Ca antrenor principal, a condus FCSB în două mandate, dar și formațiile Chindia Târgoviște și U Cluj.

Revenirea sa în SuperLigă, acum ca secund al lui Filipe Coelho, reprezintă o nouă provocare pentru tehnicianul de 50 de ani, care speră să contribuie la redresarea echipei din Bănie, aflată într-un sezon sub așteptări.

