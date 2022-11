Musk avertizează asupra falimentului Twitter

La două săptămâni de la cumpărarea Twitter pentru suma de 44 miliarde de dolari, Elon Musk ar putea trage concluzia că administrarea unei companii de social media este un lucru mai complicat decât știința rachetelor.

Joi, CEO-ul SpaceX și noul proprietar al Twitter a sugerat posibilitatea ca platforma de socializare să intre în faliment, notează metro.co.uk.

În prima sa discuție cu angajații rămași după concedierile din această săptămână, miliardarul a spus că nu poate exclude posibilitatea falimentului.

În timp ce Musk se gândește la posibile modalități de a face bani din Twitter, experții în credite spun că bugetele companiei se află într-o poziție precară.

La începutul acelei zile, în primul său e-mail adresat angajaților, el a avertizat că Twitter nu va putea „supraviețui viitoarei crize economice” dacă nu reușește să crească veniturile din abonamente pentru a compensa scăderea veniturilor din publicitate.

Usage of Twitter continues to rise. One thing is for sure: it isn’t boring! — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2022

În același e-mail, el a pus capăt muncii remote și a ordonat tuturor angajaților Twitter să se întoarcă la birou pentru 40 de ore pe săptămână.

Joi, de asemenea, mulți dintre directorii de top ai Twitter au părăsit compania, inclusiv Yoel Roth.

Profilul lui Roth pe Twitter arată că este „fostul șef al Trust & Safety” al companiei.

La începutul zilei de joi, Lea Kissner, șefa securității informațiilor de la Twitter, a scris chiar pe Twitter că a demisionat.

Șeful responsabil cu confidențialitatea, Damien Kieran, și șeful responsabil cu conformitatea, Marianne Fogarty, au demisionat, de asemenea, potrivit unui mesaj intern postat joi pe sistemul de mesagerie Slack al Twitter de către un avocat din echipa de confidențialitate și confirmat de Reuters.

Musk a declarat că firma pierdea peste 4 milioane de dolari pe zi, în mare parte din cauza faptului că agenții de publicitate au început să demisioneze de când a preluat conducerea firmei.

Datorii de 13 miliarde dolari pentru Twitter

Twitter are datorii de 13 miliarde de dolari și se confruntă cu plăți pe care trebuie să le facă cu dobânzile aferente în valoare totală de aproape 1,2 miliarde de dolari în următoarele 12 luni. Această sumă depășește cel mai recent flux de numerar al Twitter, care s-a ridicat la 1,1 miliarde de dolari la sfârșitul lunii iunie.

Musk a reacționat prin implementarea imediată a unei taxe de 7 lire sterline pe lună pentru bifa albastră de verificare și a introdus pentru scurt timp o etichetă „oficială”, care a fost eliminată după doar câteva ore.

Miercuri, Musk a vorbit cu agenții de publicitate despre funcția Spaces de pe Twitter, că urmărește să oprească conturile false.

Acest lucru nu a împiedicat mărci precum Chiptole și General Motors să își întrerupă publicitatea pe platformă din cauza preocupărilor legate de moderarea mai lejeră a conținutului sub conducerea lui Musk.

Între timp, Twitter continuă să dea înainte și înapoi cu noi caracteristici, cum ar fi eticheta „oficial” pentru anumite conturi verificate, care a fost eliminată în câteva ore, doar pentru a fi readusă din nou.

Cel mai bogat om din lume pare încă optimist, conform ultimului său tweet în care susține că platforma a atins un „maxim istoric de utilizatori activi”.

„Twitter continuă să crească. Un lucru este sigur: nu este plictisitoare!”, se arată în tweet.

