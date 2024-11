Primarul Capitalei anunță lucrări la monumentele istorice care au nevoie de intervenții urgente

Primăria Capitalei a lansat în SEAP, prin Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, licitația pentru servicii care vizează intervenții de urgență la monumente publice.

Primarul Nicușor Dan a transmis că “o serie de monumente din București vor fi conservate și reabilitate, prin curățare, spălare, îndepărtare de grafitti, reconstrucție, vopsire și tencuire”.

Este vorba despre 306 monumente, dintre care 93 sunt clasate ca fiind istorice. Printre monumentele care au nevoie de intervenții se află Eroii Patriei, Eroii Aerului, Dinicu Golescu, Mihai Viteazul, Mihai Eminescu, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Sahia.

Lucrările vor fi împărțite în două loturi, mai exact, pentru monumentele neclasate ca istorice și pentru cele istorice. Ofertele trebuie depuse până pe 2 decembrie, la ora 15:00.

În urmă cu ceva timp, Primăria Capitalei căuta familii adoptive pentru statuile din București. Autoritatea locală le propunea cetățenilor să contribuie la întreținerea monumentelor. Mai exact, bucureștenii erau invitați să adopte o statuie, apoi să contribuie, sub formă de sponsorizare, la restaurarea monumentului, dar și la lucrările de curățare, iluminat și amenajare peisagistică.

Sociologul Gelu Duminică declara că implicarea în comunitate ar trebui să se facă altfel, nu prin adopția statuilor. „Ar fi fost foarte bine, dacă am fi avut campanii, elemente de mobilizare comunitară și de asumare a faptului că suntem vecini și că al nostru cartier arată așa cum îl facem noi să arate. Acțiunea nu are legătură cu agenda bucureșteanului, care încă are străzi care nu sunt asfaltate, încă are foarte mulți oameni care nu beneficiază de sprijinul autorității”, a afirmat sociologul.