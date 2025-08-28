Practic, călătorii vor fi nevoiți să coboare și să continue drumul cu trenul de la linia vecină, în funcție de direcția de deplasare

Începând cu 1 septembrie 2025, bucureștenii care circulă pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) vor întâmpina modificări importante în programul trenurilor de metrou. Metrorex anunță că măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de racordare a noii Magistrale 6 la infrastructura existentă, linie care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă.

Pe durata lucrărilor, trenurile vor circula cu transbordare la stația Jiului. Practic, călătorii vor fi nevoiți să coboare și să continue drumul cu trenul de la linia vecină, în funcție de direcția de deplasare. Situația apare ca urmare a închiderii firului 2 de circulație între stațiile 1 Mai și Jiului, traficul urmând să se desfășoare în ambele sensuri, pe un singur fir.

În paralel, Metrorex anunță că pentru a fluidiza transportul, din 8 septembrie și până la finalul anului, intervalul de succedare a trenurilor se va micșora pe două magistrale aglomerate: M1 (Pantelimon – Dristor 2) și M3 (Preciziei – Anghel Saligny). Astfel, în zilele lucrătoare garniturile vor sosi la fiecare 6 minute, iar în weekend și de sărbători la 9 minute.

Conducerea Metrorex transmite că schimbările sunt temporare și necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor, asigurând că echipele tehnice vor lucra astfel încât disconfortul pentru pasageri să fie cât mai redus. Proiectul Magistralei 6 este considerat de interes național și va contribui la creșterea accesibilității în zona de nord a Capitalei și la integrarea transportului urban cu cel aerian.

