Mirra Andreeva, prăbușire totală! Tânăra rusoaică riscă să rateze Turneul Campioanelor după o înfrângere șocantă la Ningbo

Înfrântă de jucătoarea aflată pe locul 219 WTA, Lin Zhu, Andreeva este aproape de a pierde calificarea la Turneul Campioanelor de la Riad.

Mirra Andreeva, considerată una dintre marile revelații ale tenisului mondial în 2024, trece prin cel mai dificil moment al carierei sale. Rusoaica de 18 ani a suferit o înfrângere dezastruoasă la turneul de la Ningbo, fiind eliminată de chinezoaica Lin Zhu (219 WTA) cu scorul 4-6, 6-3, 6-2.

Rezultatul o pune pe Andreeva într-o situație critică: cu sezonul aproape încheiat și fără alte competiții la orizont, ea riscă să piardă calificarea la Turneul Campioanelor de la Riad.

Andreeva, în picaj total după US Open: de la revelație la colaps

După ce a fost eliminată în turul 3 la US Open, Andreeva părea să-și fi revenit la Beijing, unde a trecut de primele două runde, însă scăderea de formă s-a accentuat rapid. A urmat o înfrângere neașteptată în fața britanicei Sonay Kartal, apoi o altă eliminare dureroasă la Wuhan, deși câștigase primul set împotriva experimentatei Laura Siegemund.

Partida de la Ningbo trebuia să fie o simplă formalitate. După ce Lin Zhu o eliminase pe Emma Răducanu, Mirra pornea clar favorită și chiar conducea cu 6-4, 2-0. Totuși, totul s-a prăbușit brusc: rusoaica a pierdut 12 din următoarele 15 game-uri, părând complet deconectată mental și incapabilă să reacționeze.

Calificarea la Turneul Campioanelor, în mare pericol

În acest moment, Mirra Andreeva mai are un avans fragil în Race to Riad — 189 de puncte față de Jasmine Paolini și 407 față de Elena Rybakina. Dar ambele rivale sunt încă în cursă la Ningbo și, mai mult, s-au înscris la turneul WTA 500 de la Tokyo, programat săptămâna viitoare.

Dacă Paolini câștigă turneul de la Ningbo , o va depăși pe Andreeva în clasament.

, o va depăși pe Andreeva în clasament. Dacă Rybakina ridică trofeul, se va apropia la doar 15 puncte.

Întrucât Andreeva nu este înscrisă la nicio competiție până la finalul anului, orice progres al rivalelor o poate scoate complet din topul celor opt jucătoare calificate la Turneul Campioanelor.

Un final amar pentru o ascensiune spectaculoasă

Sezonul 2024 părea unul de vis pentru Mirra Andreeva. Tânăra din Krasnoiarsk a ajuns în sferturile de finală la Roland Garros și în optimi la Wimbledon, devenind una dintre cele mai tinere jucătoare din istorie cu asemenea performanțe.

Totuși, presiunea și oboseala au început să se facă simțite în a doua jumătate a anului. De la jocul agresiv și luciditatea care o făcuseră remarcată, Andreeva a trecut la meciuri marcate de ezitări, greșeli neforțate și căderi mentale.

Dacă Paolini sau Rybakina vor profita de forma slabă a rusoaicei, Mirra ar putea încheia sezonul în afara elitei mondiale — o lovitură grea pentru o jucătoare care, în urmă cu doar câteva luni, părea destinată să încheie anul în top 10 WTA.

