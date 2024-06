Minunatul David Popovici! Înotătorul român obține medalia de aur la Europene în proba de 100 metri liber

Performanța sa l-a plasat foarte aproape de recordul european pe care îl deține din 2022, stabilit la Roma, fiind doar la două sutimi distanță. Recordul mondial pentru această probă, de 46 secunde și 80 de sutimi, este deținut de chinezul Zhanle Pan, stabilit în februarie.

David Popovici a fost urmat în clasament de maghiarul Nandor Nemeth, care a înregistrat un timp de 47 secunde și 49 de sutimi, și de sârbul Andrej Barna, cu 47 secunde și 66 de sutimi.

Am înotat cât de bine am putut și nu am planificat să scot acest timp. Doar strategia este planificată, timpul nu,

a declarat David Popovici.