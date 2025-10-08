Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează miercuri o vizită oficială la Washington D.C., unde va purta consultări politico-diplomatice cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care este, totodată, consilier pentru securitate naţională al preşedintelui Donald Trump.

Potrivit unui anunţ al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), citat de News.ro, întâlnirea reprezintă primul contact oficial la nivel înalt între un membru al Guvernului României şi noua administraţie de la Casa Albă.

Departamentul de Stat al SUA a precizat că întrevederea dintre Oana Ţoiu și Marco Rubio va avea loc la ora locală 14:30 (21:30 – ora României). Accesul presei nu este permis, iar agenda discuţiilor nu a fost făcută publică, nici de către partea română, nici de cea americană.

Pe lângă întrevederea cu Marco Rubio, programul vizitei include şi o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO), forum care reuneşte principalele companii americane active în România.

Pregătiri pentru vizita preşedintelui Nicuşor Dan în SUA

Această vizită are loc în contextul în care autorităţile române pregătesc deplasarea oficială a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite, anunţată pentru primul trimestru al anului 2026.

Într-un interviu acordat recent Euronews, şeful statului a precizat: „Cel mai probabil va fi în primul trimestru din 2026”, subliniind că doreşte o vizită axată pe două direcţii majore – securitate şi economie.

„Pe securitate lucrurile sunt într-o continuitate. Există comenzi de echipament militar care sunt în curs ale României către SUA. Există o prezenţă militară americană în România, câteva mii de soldaţi. Aici este o continuitate pe care ne-o dorim să îşi urmeze cursul firesc. Pe partea economică, ne dorim foarte mult investiţii americane în România. Avem potenţial de care am vorbit – gaz la Marea Neagră, o competenţă peste medie în zona de IT, tehnologie”, a declarat preşedintele.

Pas premergător acordurilor bilaterale

Potrivit preşedintelui, o vizită la nivel înalt între România şi Statele Unite trebuie precedată de o serie de întâlniri tehnice menite să pună bazele viitoarelor acorduri bilaterale.

