Mandatele vor fi limitate la șase luni și vor exista noi reguli pentru indemnizațiile șefilor

Ministerul Finanțelor pregătește un proiect de modificare a cadrului de funcționare pentru Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), prin care stabilește condițiile în care pot fi numiți membrii provizorii în conducerea instituției și modul în care sunt stabilite indemnizațiile acestora.

Potrivit proiectului, membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere sau ai Directoratului pot fi desemnați pe o perioadă de maximum șase luni, interval în care Ministerul Finanțelor este obligat să finalizeze procedura de selecție, conform regulilor de guvernanță corporativă. Prelungirea perioadei de interimat se poate face o singură dată, pentru cel mult alte șase luni, în baza unui raport al Corpului de Control al ministrului, care va identifica motivele întârzierii procesului.

Pentru evitarea blocajelor administrative, adunarea generală a acționarilor sau Consiliul de supraveghere va avea dreptul să decidă numirea provizorie a unor membri, atunci când apar posturi vacante, până la validarea unei noi conduceri de către Banca Națională a României (BNR). Aprobarea BNR este o etapă esențială, înainte ca noua conducere să-și poată prelua oficial atribuțiile.

Proiectul introduce și reguli clare, privind remunerația. Indemnizațiile fixe ale membrilor Consiliului de supraveghere vor fi stabilite de adunarea generală a acționarilor, iar membrii provizorii nu vor beneficia de componente variabile de plată. Pentru Directorat, limitele generale de remunerare vor fi, de asemenea, decise de acționari.

Ministerul Finanțelor motivează aceste modificări prin nevoia de continuitate și profesionalism la vârful instituției, având în vedere complexitatea procesului de selecție, care urmărește atragerea de candidați cu experiență în domeniul financiar-bancar și competențe complementare.

Banca de Investiții și Dezvoltare este o instituție publică nou-creată, deținută integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Înființată la finalul anului 2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), banca are ca misiune sprijinirea investițiilor strategice, stimularea competitivității economice și finanțarea proiectelor care contribuie la tranziția către o economie sustenabilă și neutră, din punct de vedere climatic.

