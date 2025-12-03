Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat marți, la Ploiești, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroșeni și încă un grup la CEO Oltenia.

‘În momentul de față, această energie pe care o producea centrala de la Brazi este suplimentată din alte surse de producție de energie electrică, surse stabile. Avem energie produsă pe partea de cărbune, care în momentul de față este suficientă. Funcționăm doar cu trei grupuri pe cărbune, de mâine o să pornim și centrala de la Paroșeni, încă un grup la CEO Oltenia. Deci se va suplimenta cu cel puțin 300 de megawați, plus partea de energie hidroelectrică, care este suficientă. Rezerva în lacurile energetice, la nivel național, depășește 72%, iar debitul Dunării, din fericire pentru noi, este destul de crescut, peste 5.000 de metri pe secundă, deci Porțile de Fier 1 și 2 pot merge la capacitatea maximă prognozată în această perioadă. Deci, din punctul de vedere al sistemului energetic național, suntem stabili, avem chiar în anumite momente ale zilei și excedent de energie produsă. Consumăm, într-adevăr, la vârful de seară, aproximativ 8.000 de megawați, dar energia este asigurată atât din producția proprie, cât și din import de energie, care este contractat comercial în această perioadă’, a precizat Pavel Nițulescu, într-o declarație de presă susținută la Ploiești.

Termo Ploiești și Apa Nova vor furniza apă ca sprijin la acest moment

Potrivit acestuia, centrala de la Brazi va fi oprită până săptămâna viitoare.

‘Rafinăria de la Brazi va fi funcțională și va funcționa chiar în parametri normali, iar de săptămâna viitoare, de luni, cel târziu marți dimineața, și centrala de la Brazi va putea să funcționeze în parametri normali și să livreze în sistemul energetic 800 de MWh’, a explicat oficialul Ministerului Energiei.

Prefectura Prahova a anunțat, marți, că primele posibile măsuri de remediere a situației apărute la rafinăria Brazi din cauza crizei apei ar fi ca Termo Ploiești și Apa Nova să furnizeze apă ca sprijin în acest moment.

„În această dimineață, prefectul județului Prahova a luat legătura cu directorul OMV Petrom, identificând primele posibile măsuri de remediere, după cum urmează: 1. Societatea Termo Ploiești să acorde sprijinul necesar, furnizând apă demineralizată în cantitate de 100 m3/h (începând din seara aceasta ora 24:00 sau cel mai târziu de mâine dimineață, ora 6:00). Respectiva cantitate poate suplini circa 30% din necesarul pentru funcționarea Rafinăriei Brazi. 2. SC Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să se poată distribui o cantitate de încă 150 m3/h apă necesară funcționării Rafinăriei Brazi”, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Prefecturii Prahova.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!