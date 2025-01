Ministerul de Interne a raportat sâmbătă că, în decurs de 24 de ore, 133 de persoane implicate în infracțiuni au fost prinse în flagrant.

Potrivit MAI, 17 persoane au fost salvate în cadrul intervențiilor de urgență, iar 350 de șoferi au fost scoși din trafic pentru că reprezentau un pericol.

”Au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 350 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii”, se arată în precizează comunicatul oficial.

Șoferi sub influența alcoolului și drogurilor, depistați în trafic

Printre abaterile grave constatate, 24 de conducători auto se aflau sub influența alcoolului, iar alți 9 conduceau sub influența substanțelor interzise. În plus, au fost identificate 6 persoane care nu dețineau permis de conducere.

”Au fost oprite din a circula pe drumurile publice 186 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale celor 186 autovehicule au fost retrase până la remedierea problemelor constatate”, se mai arată în comunicatul MAI.

Pe lângă măsurile aplicate în trafic, autoritățile au utilizat aplicația eDAC pentru a efectua 31.224 de verificări, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ilegale.

