Ministerul Culturii anunță că va depune un amendament la Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, actul care prevede limitarea cheltuielilor instituțiilor publice, cu scopul de a evita blocarea activității instituțiilor de cultură din România.

Potrivit Ministerului, aplicarea integrală a restricțiilor bugetare prevăzute de OUG ar fi dus la situații absurde, precum imposibilitatea achiziționării de cărți sau organizării de spectacole, și ar fi forțat angajații din cultură să intre în concedii fără plată.

Prin noul amendament, Ministerul Culturii propune ca instituțiile publice de cultură să poată continua activitățile esențiale chiar și în condițiile restricțiilor bugetare impuse.

Astfel, conform documentului, se va permite efectuarea de angajamente legale și plăți pentru activități culturale, „pentru a-și îndeplini obligațiile din contractele de management și misiunea lor”.

Amendamentul vizează exceptarea de la plafonările bugetare a următoarelor activități:

Organizarea și prezentarea de spectacole și concerte;

Expoziții, achiziții de artă, publicații și tipărituri;

Cercetare, conservare și valorificare a patrimoniului cultural;

Restaurări și intervenții asupra monumentelor istorice;

Participarea la târguri internaționale și proiecte culturale;

Utilizarea fondurilor provenite din donații și sponsorizări.

Formarea profesională a personalului cultural – exceptată de la restricții

Ministerul subliniază că „aceste derogări nu se aplică altor sectoare, ci doar celor culturale”. Totodată, sunt excluse de la limitări cheltuielile pentru formarea profesională a personalului cultural, derulate prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Astfel, instituțiile pot continua programele de perfecționare profesională, esențiale pentru menținerea standardelor în domeniul artistic și patrimonial.

Scopul: protejarea patrimoniului cultural și a continuității artistice

Prin aceste amendamente, Ministerul Culturii urmărește să asigure funcționarea normală a teatrelor, muzeelor, bibliotecilor și institutelor culturale, care riscă să fie paralizate de restricțiile generale impuse prin OUG 52/2025.

Măsurile au fost gândite pentru a menține activitatea culturală și artistică, fără a afecta disciplina bugetară, dar oferind flexibilitate acolo unde misiunea culturală impune continuitate.

