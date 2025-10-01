Mihai Popovici răspunde acuzațiilor: „Nu am furat nimic. Proiectul Academiei Dinamo merge mai departe”

Managerul Academiei de Înot Dinamo și-a spus punctul de vedere după criticile apărute în spațiul public.

În ultimele zile, mai multe articole apărute pe adevărul.ro și golazo.ro au contestat activitatea lui Mihai Popovici la Academia de Înot Dinamo, unde ocupă funcția de manager. Într-o întâlnire cu jurnaliștii celor două publicații și de la GSP.ro, la care au participat și Georgeta Andrunache, vicepreședinte la clubul Dinamo, respectiv Viorica Susanu, șef sporturi individuale, Popovici a oferit explicații privind acuzațiile care i se aduc.

Academia a fost înființată în ianuarie 2023, iar Mihai Popovici a fost numit manager din postura de specialist cu experiență managerială. „Nu am dat concurs, dar motivele pentru care am fost angajat sunt legate de conexiunea mea cu înotul și de experiența mea de management. Am gestionat bugete mult mai mari decât la Dinamo”, a spus Popovici.

Managerul a recunoscut că are contract de activitate sportivă cu clubul, dar a subliniat că obiectivele sunt pe termen lung: „Ne dorim să găsim, în afară de David, cel puțin un sportiv calificat la Los Angeles 2028 și un finalist la Mondialul din 2032, din Australia”.

Mihai Popovici a confirmat tensiunile dintre antrenorii cooptați în proiect, dar a explicat că deciziile luate au avut la bază motive contractuale. „Am avut senzația că unii dintre ei vor muri. Cei din București au plecat, iar cei de la Fălticeni au încălcat codul de conduită și le-au fost reziliate contractele. Sportivelor li s-a propus prelungirea contractelor, dar au ales să-și urmeze antrenorii”, a spus managerul.

Georgeta Andrunache a confirmat că dificultățile de colaborare nu au fost doar cu Pinticanu și Lăcătuș, ci și cu reputatul italian Walter Bolognani: „Nu oricine poate colabora cu Rădulescu, dar el acum este zilnic în bazin și lucrurile merg”.

Echipamentele Arena și suspiciunile de plată

Una dintre acuzații a vizat obligativitatea achiziționării echipamentelor Arena, firma care îl are sponsor pe David Popovici. Managerul a explicat că scopul a fost crearea unei unități vizuale: „Achiziția nu a fost obligatorie. Am negociat prețuri reduse și am organizat plățile printr-o fundație, exact ca la fondul clasei. Eu nu am luat niciun ban. Echipamentele au ajuns la sportivi”.

Criticat și pentru angajarea fratelui la recepția bazinului, Popovici a replicat: „Este cel mai puțin important post din punct de vedere salarial. A lucrat câteva luni gratis, acum are contract de activitate sportivă. Acum avem o recepție foarte eficientă și el e parte din ea”.

„Sunt acuzat că am furat bani. Nu e fundația mea, nu am încălcat nicio lege. Părinții au primit echipamentele. Proiectul continuă, avem aceleași obiective, iar echipa se va consolida cu Adrian Rădulescu și Bogdan Stroe în frunte. Vrem să găsim viitorii campioni”, a spus Mihai Popovici.

