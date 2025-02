Michelle Trachtenberg a murit. Actrița era cunoscută pentru rolul din „Gossip Girl”

Michelle Trachtenberg, celebra actriță cunoscută pentru rolurile sale din „Buffy the Vampire Slayer” și „Gossip Girl”, a încetat din viață la vârsta de 39 de ani.

Michelle Trachtenberg a murit

Actrița a fost găsită fără suflare miercuri dimineață, în apartamentul său din New York, în apropiere de Columbus Circle. Descoperirea tragică a fost făcută de mama sa, în jurul orei 8 dimineața, conform unor surse din poliție citate de ABC News.

Se pare că Trachtenberg suferise recent un transplant de ficat și ar fi putut avea complicații medicale în urma procedurii. Primele informații indică faptul că decesul s-a produs din cauze naturale, fără să existe suspiciuni de factori externi.

Pentru a stabili cu exactitate cauza morții, Institutul de Medicină Legală urmează să efectueze o autopsie.

Născută în New York, Michelle Trachtenberg și-a început cariera în industria cinematografică încă din copilărie. A devenit cunoscută publicului prin aparițiile sale în producțiile Nickelodeon, printre care serialul „The Adventures of Pete & Pete” și filmul „Harriet the Spy”.

De-a lungul anilor, și-a consolidat statutul de actriță talentată, rămânând o prezență îndrăgită în industria filmului și televiziunii.

Moartea sa prematură reprezintă o pierdere imensă pentru fanii și colegii săi, iar lumea cinematografiei își ia rămas bun de la o actriță care a marcat generații întregi cu talentul său.

„Gossip Girl” este unul dintre cele mai iconice seriale pentru adolescenți și tineri adulți, reușind să surprindă perfect opulența, intriga și dramele din înalta societate newyorkeză. Difuzat între 2007 și 2012, serialul a fost inspirat de seria de romane scrise de Cecily von Ziegesar și a devenit rapid un fenomen cultural, influențând moda, muzica și chiar stilul de viață al tinerilor din acea perioadă.

