Michael Douglas anunță că ar putea renunța definitiv la actorie

Declarațiile au fost făcute în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary (Cehia), unde Douglas a fost prezent cu ocazia aniversării a 50 de ani de la lansarea filmului „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, pe care l-a coprodus.

Am avut o carieră extrem de activă. Nu am mai lucrat din 2022, și asta din proprie inițiativă, pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă opresc. Am muncit din greu aproape 60 de ani și nu vreau să fiu unul dintre acei oameni care mor pe platou. Sunt foarte mulțumit de această pauză, a spus Douglas.