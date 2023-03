Membre ale PSD Cluj s-au bătut până au ajuns de urgență la spital

Patru dintre membrele PSD Cluj au fost implicate într-un incident violent în urma cărora două dintre ele au ajuns la spital. Scandalul, care a fost aplanat de către poliţişti, ar fi pornit, conform presei locale, de la faptul că una dintre ele a reproşat altora faptul că fumau în sediul de partid. Una dintre cele implicate a plecat din spital cu un picior în ghips, postând pe reţelele sociale un mesaj critic la adresa celei cu care a avut altercaţia.

Principalele protagoniste ale incidentului violent care a avut loc vineri la sediul PSD Cluj sunt consiliera locală Anca Ciubăncan şi Angela Sacaliş, membră de partid.

Conform reporterilor de la Foaia Transilvană, scandalul a pornit de la faptul că Anca Ciubăncan, consilier local, le-a reproşat unor colege faptul că fumau în sediul de partid.

„Totul s-a întâmplat în curte. Am ajuns la sediu şi le-am cerut să deschidă poarta cu telecomanda. Fumau ca turcoaicele înăuntru. Şi le-am spus să nu îşi bată joc de munca altora. Atunci Sacaliş a început să mă înjure. În acel moment le-am spus că sediul PSD este spaţiul public. Sacaliş mi-a să o f** pe mama şi pe Aurelia Cristea cu legea ei. Sacaliş a venit şi a sărit pe mine şi avea nişte tenişi în picioare şi mi-a dat cu picioarele în burtă. Am reuşit să mă trag şi atunci Sacaliş a revenit şi m-a împins şi am căzut, şi m-am lovit la cap” a declarat Anca Ciubăncan pentru Foaia Transilvană

Ulterior, Angela Sacaliş a postat, pe Facebook, o fotografie cu ea cu piciorul în ghips, în scaun rulant, însoţită de un mesaj critic la adresa Ancăi Ciubăncan.

„Legat de incidentul din 17 martie, în care am fost acuzată pe nedrept, multe informaţii sunt false şi total eronate. A fost un scandal în care eu m-am ales cu piciorul în ghips şi cu imaginea pătată, dar nu a fost provocat de mine sau de tinerele domnişoare ale căror nume au apărut peste tot în presă. Tot ce a spus «doamna» Anca Ciubăncan este FALS! Ea a fost cea care a pornit conflictul şi tot ea s-a folosit de vechile metehne să se impună, după cum deja se ştie în spaţiul public. Ciubăncan, pentru că „doamnă” este mult spus, a dat dovadă de cel mai josnic comportament pentru o femeie. În loc să apeleze la o atitudine demnă de o consilieră locală şi să se folosească de dialog, ea s-a rezumat la violenţă. O spun cu subiect şi predicat: Nici eu şi nici domnişoarele menţionate de dânsa în acest conflict nu suntem vinovate de acest incident”, a scris Angela Sacaliş pe Facebook.