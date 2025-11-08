Max Verstappen nu renunță la titlu! „Nu avem prea multe de pierdut. În cel mai rău caz voi fi al treilea”

Olandezul de la Red Bull crede în șansele sale, chiar dacă McLaren domină finalul sezonului 2025.

Campionul mondial en-titre de Formula 1, Max Verstappen (28 de ani), a declarat că nu va renunța la lupta pentru titlu, deși se află la 36 de puncte în spatele liderului Lando Norris, înaintea ultimelor patru curse ale sezonului 2025. După victoria spectaculoasă a britanicului în Marele Premiu al Mexico City, Norris a urcat pe primul loc în clasament, urmat îndeaproape de colegul său de la McLaren, Oscar Piastri.

Verstappen ocupă în prezent poziția a treia, cu 321 de puncte, dar spune că încă speră într-o revenire spectaculoasă, chiar dacă recunoaște că va avea nevoie și de „un strop de noroc”.

„Au fost câteva etape în care diferența s-a redus, dar acum mai sunt 4 curse și este o diferență destul de mare. Trebuie să câștig mult mai multe puncte în fiecare weekend, ceea ce nu este atât de ușor.”, a declarat pilotul Red Bull, potrivit sportal.bg.

„Poate că vom avea nevoie de puțin noroc”

Verstappen a recunoscut că sezonul actual este unul mult mai echilibrat și dificil comparativ cu anii de dominație absolută. „Dacă ar fi fost în 2023, cu tot ce aveam la dispoziție atunci și mi-ați fi spus că sunt în urmă cu 36 de puncte și mai sunt patru etape, aș fi spus: ‘Da, nicio problemă, va fi ușor’. Dar acest sezon este diferit și trebuie să optimizăm totul și să avem weekend-uri perfecte.”

Campionul mondial crede că Red Bull poate profita dacă McLaren comite greșeli în ultimele etape: „Poate că vom avea nevoie de puțin noroc pentru a reduce mai mult din diferență, dar vom face tot posibilul. Va fi suficient la sfârșitul anului? Nu știu, dar nu avem prea multe de pierdut. În cel mai rău caz voi fi al treilea, iar în cel mai bun voi câștiga titlul.”

„Pentru mine nu există presiune”

Verstappen a explicat că se simte relaxat în finalul unui sezon în care Red Bull a fost, pentru prima dată după mulți ani, în umbra altor echipe. „Pentru mine nu există presiune. Chiar dacă nu voi câștiga titlul, voi ști că am avut un sezon foarte bun. Cred că va fi foarte dificil, trebuie să fim realiști având în vedere șansele pe care le-am avut.”

Pilotul olandez a ținut însă să aprecieze efortul echipei sale, care a continuat să lupte în ciuda dificultăților tehnice: „Cred că este remarcabil faptul că încă discutăm despre posibilitatea de a deveni campion și asta se datorează schimbărilor din echipă. Echipa noastră nu renunță niciodată, aceasta este o forță impresionantă a Red Bull.”

Clasamente actuale

Clasamentul piloților:

Lando Norris (McLaren) – 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 258 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alexander Albon (Williams) – 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39

Clasamentul constructorilor:

McLaren – 713 puncte (titlu deja asigurat) Ferrari – 356 Mercedes – 355 Red Bull – 346 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Haas – 62 Kick Sauber – 60 Alpine – 20

Red Bull se află în cel mai modest sezon din ultimii cinci ani, dar Verstappen promite să lupte până la finalul campaniei. Următoarea etapă, programată în Brazilia, ar putea decide definitiv direcția în care se va îndrepta titlul mondial.

