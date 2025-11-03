Măsuri suplimentare de siguranță rutieră, la reînceperea școlii

De către
Dana Macsim
-
0
64

Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele artere pentru a fluidiza traficul și a preveni incidentele în zonele școlare

După o săptămână de pauză între primele două module ale anului școlar 2025–2026, elevii se întorc luni în bănci, reluând cursurile până la vacanța de iarnă. Ministerul Afacerilor Interne anunță măsuri suplimentare de siguranță rutieră, întrucât traficul se intensifică odată cu reînceperea școlii.

„Începe din nou școala! Emoții, ghiozdane pregătite, drumuri aglomerate… și, ca de fiecare dată, noi vom fi acolo! Ne vei vedea în trafic și în apropierea școlilor”, a transmis MAI într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, reamintind părinților, șoferilor și elevilor să fie atenți și să respecte regulile de circulație.

Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele artere pentru a fluidiza traficul și a preveni incidentele în zonele școlare. Ministerul subliniază că începutul de semestru trebuie să fie „nu doar plin de entuziasm, ci și sigur pentru toți participanții la trafic”.

Printre recomandările adresate elevilor se numără: traversarea doar pe culoarea verde a semaforului, evitarea utilizării telefonului pe trecerea de pietoni, atenție sporită la trafic și folosirea exclusivă a trecerilor marcate.

Elevii vor avea următoarea vacanță înaintea Crăciunului, începând din 19 decembrie, urmând să revină la cursuri pe 8 ianuarie 2026.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentÎntre șomajul românesc și brațele străine
Articolul următorTrump reaprinde ecoul Războiului Rece: Vom face teste nucleare, pentru că și ceilalți fac
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.