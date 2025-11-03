Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele artere pentru a fluidiza traficul și a preveni incidentele în zonele școlare

După o săptămână de pauză între primele două module ale anului școlar 2025–2026, elevii se întorc luni în bănci, reluând cursurile până la vacanța de iarnă. Ministerul Afacerilor Interne anunță măsuri suplimentare de siguranță rutieră, întrucât traficul se intensifică odată cu reînceperea școlii.

„Începe din nou școala! Emoții, ghiozdane pregătite, drumuri aglomerate… și, ca de fiecare dată, noi vom fi acolo! Ne vei vedea în trafic și în apropierea școlilor”, a transmis MAI într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, reamintind părinților, șoferilor și elevilor să fie atenți și să respecte regulile de circulație.

Polițiștii rutieri vor fi prezenți pe principalele artere pentru a fluidiza traficul și a preveni incidentele în zonele școlare. Ministerul subliniază că începutul de semestru trebuie să fie „nu doar plin de entuziasm, ci și sigur pentru toți participanții la trafic”.

Printre recomandările adresate elevilor se numără: traversarea doar pe culoarea verde a semaforului, evitarea utilizării telefonului pe trecerea de pietoni, atenție sporită la trafic și folosirea exclusivă a trecerilor marcate.

Elevii vor avea următoarea vacanță înaintea Crăciunului, începând din 19 decembrie, urmând să revină la cursuri pe 8 ianuarie 2026.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube