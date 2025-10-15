Măsuri extreme la Udine! Lunetiști pe acoperișuri și magazine închise la meciul Italia – Israel, în care oaspeții au ratat calificarea la Mondialul din 2026

Israel a pierdut cu 0-3 în fața Italiei și nu mai are nicio șansă de a merge la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Naționala Israelului a spus adio visului mondialist după înfrângerea categorică suferită marți seară la Udine, în fața Italiei, scor 0-3, într-un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Rezultatul a consfințit eliminarea matematică a israelienilor, în timp ce „Squadra Azzurra” și-a asigurat cel puțin locul de baraj.

Partida a fost însă marcată de un context de securitate fără precedent. Meciul a fost catalogat drept „de risc maxim”, iar autoritățile italiene au implementat măsuri excepționale: lunetiști pe acoperișurile stadionului Friuli, unități comerciale închise în jurul arenei și prezența masivă a forțelor de ordine, într-un oraș aflat sub tensiune din cauza manifestațiilor pro-palestiniene anunțate în aceeași zi.

Deși arena din Udine are o capacitate de 25.000 de locuri, doar aproximativ 8.000 de spectatori au fost prezenți în tribune, majoritatea localnici. Autoritățile au restricționat accesul fanilor israelieni, iar atmosfera a fost una mai degrabă de supraveghere decât de spectacol sportiv.

Italia, victorie clară și calificare asigurată la baraj

Pe teren, echipa lui Gennaro Gattuso a dominat meciul de la început până la final. După mai multe ocazii ratate în prima repriză, Italia a deschis scorul în minutul 44, dintr-un penalty transformat de Mateo Retegui, atacantul argentiniano-italian care joacă la Al-Qadisiyah în Arabia Saudită.

Retegui a fost și eroul reprizei secunde. În minutul 74, a primit o minge în banda stângă, a driblat spre centru și a trimis un șut puternic la colțul lung, fără șanse pentru portarul Glazer, dublând avantajul Italiei.

În prelungiri, fundașul Gianluca Mancini a stabilit scorul final, 3-0, după o centrare perfectă a lui Dimarco. Italia a obținut astfel o victorie categorică, prin care și-a consolidat poziția în clasament.

Israel, eliminată matematic

După acest rezultat, Israel rămâne la șase puncte de locul secund, ocupat chiar de Italia, având de disputat un singur meci. Cu un deficit imposibil de recuperat, echipa antrenată de Alon Hazan este eliminată din cursa pentru calificare la Campionatul Mondial din 2026.

Italia, în schimb, își asigură cel puțin barajul de calificare, cu două etape rămase de disputat. „Azzurrii” au trei puncte mai puțin decât liderul Norvegia, iar duelul direct dintre cele două formații, programat în ultima rundă, ar putea decide câștigătoarea grupei și calificarea directă la turneul final.

Tensiune și securitate maximă la Udine

Partida Italia – Israel s-a jucat sub o presiune neobișnuită. Conform presei italiene, peste 1.200 de forțe de ordine au fost mobilizate în jurul stadionului, iar lunetiștii au fost amplasați pe acoperișurile clădirilor din apropiere, în timp ce mai multe străzi din zona centrală a orașului au fost închise.

Totodată, autoritățile locale au decis închiderea centrelor comerciale și a restaurantelor din proximitatea arenei încă de dimineață, din motive de siguranță publică. Protestele organizate în aceeași zi au atras mii de oameni, dar nu s-au înregistrat incidente majore.

Pe teren, însă, liniștea israelienilor s-a sfârșit. Înfrângerea de la Udine înseamnă finalul unei campanii complicate, într-un context sportiv și politic tensionat, care a transformat un meci de fotbal într-un eveniment supravegheat ca o operațiune militară.

