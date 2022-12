Marocul scrie istorie! A reușit să învingă Spania în optimile Cupei Mondiale de la Qatar

Marocul știa exact ce are de făcut împotriva unei echipe favorite a Spaniei, pe Education City Stadium, în optimile de finală la Cupa Mondială din 2022. Să rămână puternici în apărare, așa cum făcuseră până acum în turneu (încasând un singur gol în faza grupelor, un autogol împotriva Canadei), și să caute să-i învingă pe spanioli pe contraatac.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒 😳



Morocco reach the Quarter-Finals for the first time. 🇲🇦 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Z6uVjyLmWz — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022

Spania a pasat pe toată durata meciului, așa cum era de așteptat, depășind Marocul clar la acest capitol, dar în ceea ce privește șuturile și ocaziile, au fost cam la egalitate.

Când după 120 de minute niciuna dintre echipe nu a marcat, jucătorii marocani ai momentului au făcut exact ceea ce era necesar: portarul Bono a salvat două lovituri de la 11 ,etro, în timp ce Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech și Achraf Hakimi au marcat la loviturile lor de pedeapsă și au trimis Marocul în runda următoare.

Antrenorul marocan Walid Regragui a preluat funcția abia pe 31 august, după ce a câștigat Liga Campionilor Africană în luna mai cu Wydad.

Marocul a câștigat Grupa F, a învins numărul doi mondial, Belgia, a ajuns în optimi pentru prima dată din 1986, iar acum se află în sferturi de finală pentru prima dată în istorie, după ce a eliminat Spania.

Spain have become the 3rd team to lose 3 consecutive World Cup penalty shootouts:



🥇 Italy – 1990, 1994, 1998

🥈 England – 1990, 1998, 2006

🥉 Spain – 2002, 2018, 2022



Not a list you want to be on. 😬 pic.twitter.com/rcwFhRPHlu — Statman Dave (@StatmanDave) December 6, 2022

