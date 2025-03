Marius Șumudică, înainte de Hermannstadt – Rapid: „Vrem să scoatem maximum”

Șumudică a subliniat importanța acestui meci, afirmând că echipa își dorește să obțină maximum de puncte pentru a începe play-off-ul într-o poziție favorabilă. El a apreciat Hermannstadt ca o echipă bine sudată, care joacă de mult timp împreună și care beneficiază de stabilitate la nivelul băncii tehnice, având același antrenor de 3-4 ani.

Tehnicianul a menționat că Rapid va aborda acest meci cu cea mai bună echipă posibilă, având în vedere că fiecare punct contează în vederea calificării în play-off. Deși echipa va juca fără doi jucători importanți, Petrila și Koljić, Șumudică a exprimat încredere în lotul de 26 de jucători și speră ca înlocuitorii lor să facă față provocărilor.

E ultimul meci din sezonul regulat și ne dorim să începem play-off-ul cu cât mai multe puncte. Ne așteaptă o partidă grea, Hermannstadt este o echipă care joacă de mult timp împreună. Ãsta este avantajul lor, în plus au același antrenor de 3-4 ani. Este o echipă pe care o respectăm și va trebui să fim bine pregătiți pentru că ei joacă și un sistem aparte, un 3-5-2. Voi introduce cea mai bună echipă a noastră pentru că punctele acestea sunt importante. Orice punct acolo este important în play-off. Deci vrem să scoatem maximum din meciul cu Hermannstadt. Petrila e cel mai important om ofensiv al nostru, cred că are 8 goluri și 8-9 pase de gol. La fel Koljic e un vârf bun… lipsa lor o simt la acest meci, ca să spun așa. Dar avem un lot de 26 de jucători și sper să fiu inspirat, iar înlocuitorii lor să își aducă un aport OK, a spus el.