Marius Șumudică, afectat de penalizarea fostei sale echipe. „Dacă se desființează, nu mai văd banii”

Yeni Malatyaspor, echipa din Turcia unde Marius Șumudică a fost antrenor în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, a fost penalizată drastic de FIFA cu 21 de puncte, ceea ce o aduce în pragul retrogradării și al desființării.

Sancțiunea a fost aplicată pentru neachitarea datoriilor către Șumudică și staff-ul său, în valoare de 310.000 de euro, dintre care 280.000 de euro îi revin antrenorului român.

Șumudică: „Nu mi-am dorit o asemenea sancțiune”

Actualul tehnician al Rapidului a oferit prima reacție, explicând că decizia FIFA, deși bazată pe cererile sale de recuperare a salariilor restante, îl dezavantajează. Retrogradarea sau desființarea echipei ar putea însemna pierderea completă a banilor cuveniți.

„E greșit să se spună că eu am insistat pentru această depunctare. Am depus actele la FIFA acum un an și jumătate, dar nu mi-am dorit o asemenea sancțiune. Am fost în legătură cu ei și i-am păsuit. Mi-au cerut să fac hârtie că am primit banii, dar cum să fac asta dacă nu i-am primit? Dacă echipa se desființează, nu mai văd niciun ban. Practic, m-aș fi sabotat singur dacă aș fi cerut o asemenea penalizare,” a declarat Șumudică pentru Digi Sport.

Yeni Malatyaspor, într-un colaps total

Echipa turcă trece printr-o criză majoră care a început în sezonul 2021/2022, când a retrogradat în liga secundă. Ulterior, cutremurele din Turcia au forțat-o să se retragă din competiții în 2023.

În sezonul actual, Malatyaspor a revenit cu o echipă formată exclusiv din jucători tineri, fără drept de transferuri, dar rezultatele au fost dezastruoase: 15 înfrângeri din tot atâtea meciuri. Decizia FIFA a fost picătura care a umplut paharul, iar echipa a ajuns la -21 de puncte în clasament.

Un viitor incert

În ciuda deciziei FIFA, șansele ca Șumudică să-și recupereze banii sunt din ce în ce mai mici, mai ales dacă Malatyaspor se desființează. „Este o situație complicată și, din păcate, nu arată bine pentru mine sau pentru staff-ul meu,” a concluzionat antrenorul.

