La reuniunea organizației din Slatina, Sorin Grindeanu și-a afirmat sprijinul pentru Oprescu și a semnalat o schimbare de generație în partid, în timp ce Paul Stănescu face un pas în spate.

La întâlnirea PSD Olt, Sorin Grindeanu a anunțat sprijinul său pentru Marius Oprescu, propus pentru funcția de prim-vicepreședinte al partidului, și a apreciat contribuția lui Paul Stănescu la menținerea echilibrului intern. Organizația județeană va trimite 104 delegați la Congresul PSD din 7 noiembrie.

De la stângă la dreapta politicieni PSD: Florin Barbu, Paul Stănescu, Marius Oprescu și Sorin Grindeanu (unic candidat pentru șefia PSD)

Evenimentul a avut loc înaintea Congresului național și a scos la iveală o nouă distribuție a influenței în interiorul formațiunii. În timp ce Paul Stănescu se retrage treptat din prim-plan, liderii locali își arată susținerea pentru tandemul format din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marius Oprescu.

Considerată una dintre cele mai disciplinate și performante organizații din PSD, filiala Olt se pregătește să joace un rol cheie la nivel central. Marius Oprescu, reales la conducerea filialei și președinte al Consiliului Județean, urmează să fie cooptat în echipa lui Grindeanu, într-o poziție de top în partid.

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de consolidare a autorității și de valorizare a organizațiilor eficiente. El a subliniat performanțele filialei Olt, arătând că implicarea lui Oprescu la nivel național este o garanție a continuității și a rezultatelor.

De partea sa, Paul Stănescu a marcat momentul tranziției cu o notă de eleganță și ironie, acceptând schimbarea generațională din partid. „Se schimbă generațiile, dar partidul rămâne unit. Asta e normalitatea”, a spus el, lăsând să se înțeleagă că predă ștafeta noii echipe de lideri.