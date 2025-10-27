Președintele Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat luni seara, la Antena 3 CNN, că va declanşa un referendum naţional privind greva generală a profesorilor după manifestaţia programată miercuri, în faţa Guvernului. Potrivit declaraţiilor sale, protestele cadrelor didactice se pot opri doar dacă sunt îndeplinite două condiţii. Este vorba despre „abrogarea măsurilor asumate pe Legea 141 şi demisia ministrului Educaţiei sau demiterea actualului ministru al Educaţiei, care a fost de acord cu măsurile în cauză”, a precizat oficialul în cadrul interviului.

La protestele de miercuri, din faţa Palatului Victoria, angajaţi din economie, administraţie, educaţie, sănătate, poliţie, transporturi, energie, dar şi din agricultură şi silvicultură. Sindicatele cer stoparea austerităţii. În timpul declaraţiilor făcute în această seară, la Antena 3 CNN, Marius Nistor a subliniat că este necesară demisia lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, sau demiterea acestuia.

„Imediat, după data de 29, după mitingul de miercuri, împreună cu Confederaţiile sindicale, în învăţământ va trebui să declanşez şi se va declanţa referendum naţional privind greva generală! Greva generală va trebui să aibă loc, pentru că, încă o dată: nu putem tolera aceste măsuri care lovesc în interesul învăţământului românesc, în viitorul României, în viitorul copiilor noştri”, a declarat Marius Nistor în cadrul intervenţiei telefonice pe care a avut-o la „Subiectiv”, emisiune difuzată la Antena 3 CNN.

