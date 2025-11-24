Marcus Thuram e de partea lui Cristi Chivu! „Trebuia să trimit mingea în cealaltă direcție”

Atacantul lui Inter a recunoscut că a greșit la o ocazie importantă și a subliniat că jucătorii au încredere totală în antrenorul român.

După înfrângerea cu 0-1 în fața celor de la AC Milan, în etapa a 12-a din Serie A, Marcus Thuram a fost printre primii jucători ai lui Inter care au ieșit în față pentru a-și asuma responsabilitatea. Atacantul francez a explicat că echipa a făcut un meci solid, dar a fost lipsită de eficiență în fața porții, iar el însuși a ratat o ocazie uriașă în prima repriză.

În derby-ul disputat pe „Giuseppe Meazza”, „nerazzurrii” au dominat clar prima parte, lovind de două ori bara, prin Acerbi și Lautaro Martinez, înainte ca Christian Pulisic să decidă partida cu o execuție precisă în minutul 54. Inter a ratat și un penalty, Hakan Calhanoglu fiind blocat de Mike Maignan, după un fault comis asupra lui Thuram.

„Trebuia să trimit mingea în cealaltă direcție”

La finalul partidei, Marcus Thuram a analizat faza în care Maignan i-a respins spectaculos lovitura de cap și a admis că decizia sa nu a fost cea potrivită.

„Cred că trebuia să trimit mingea în cealaltă direcție. Deoarece mingea venea dintr-o parte, trebuia să o trimit în cealaltă, pe lângă portar”, a declarat atacantul francez pentru DAZN Italia, citat de sportal.bg.

Thuram a subliniat că, în ciuda rezultatului, echipa nu trebuie să se demoralizeze. El a evidențiat faptul că Inter continuă să joace un fotbal de posesie, dar tocmai acest stil o face vulnerabilă la contraatacurile rapide ale adversarilor.

„Deoarece vrem să avem mult posesia mingii, este adevărat că atunci când o pierdem, devenim vulnerabili la contraatacuri. Aș spune că Milan și Real Madrid sunt cele mai periculoase echipe pe contraatac din Europa”, a spus Thuram.

„Chivu e un antrenor excelent și oferă sfaturi bune”

Francezul a profitat de ocazie pentru a-l apăra public pe Cristi Chivu, subliniind că echipa are încredere deplină în tehnicianul român, aflat sub presiune după al treilea derby pierdut în acest sezon.

„Nu pot să explic, dar împreună cu antrenorul vom găsi soluțiile, deoarece el este un antrenor excelent și oferă sfaturi bune despre cum să ne îmbunătățim. Este adevărat că a fost un meci mare, dar este abia noiembrie și mai sunt multe meciuri până la final”, a afirmat Thuram.

În ciuda rezultatelor din derby-uri — înfrângeri cu Juventus, Napoli și Milan — Inter rămâne în lupta pentru podiumul Serie A. Thuram consideră că echipa este pe un drum bun și că nu trebuie să reacționeze exagerat după un singur eșec.

„Știu că am pierdut, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Avem încredere în antrenor și în acest proiect, așa că o înfrângere nu ne poate face să ne schimbăm părerea despre asta. Întotdeauna sunt lucruri de îmbunătățit, dar nu putem arunca totul la gunoi”, a concluzionat atacantul francez.

Inter se pregătește acum pentru duelul crucial din Champions League cu Atletico Madrid, programat miercuri seară, înainte de revenirea în campionat, unde va întâlni pe Pisa, în deplasare.

