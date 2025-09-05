Fostul premier Marcel Ciolacu susține vineri, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie de un Plan de Stimulare a Economiei, pe lângă măsurile de reducere a privilegiilor și de control al costurilor publice.

„România are nevoie, pe lângă tăieri legitime de privilegii și de control eficient al costurilor publice, de un Plan de Stimulare a Economiei. Știu că la asta au lucrat colegii din PSD și că îl vor prezenta în perioada următoare”, a scris Ciolacu.

El și-a exprimat speranța ca planul să fie adoptat rapid de actualul executiv: „Sper ca acest plan să fie aprobat de Guvern și pus rapid în practică, pentru că doar așa această guvernare probează că are încredere în economia României!”.

În mesaj, fostul premier a mai subliniat că, la finalul mandatului său, România se afla pe locul doi la creștere economică în Uniunea Europeană, la egalitate cu Croația și imediat sub Danemarca, datorită investițiilor și măsurilor de stimulare a consumului intern.

„Este un argument clar că, atât timp cât nu tai investiții și nu panichezi populația și firmele vorbind doar despre concedieri și austeritate, ci dimpotrivă, stimulezi marile proiecte de dezvoltare a țării și consumul intern, economia țării poate crește!”, a mai precizat Ciolacu.

